SORTE OU AZAR?

Quatro apostadores podem perder prêmio de R$ 19 milhões da Quina de São João

Sortudos ainda não resgataram valor

Quatro apostadores correm o risco de perder o prêmio de R$ 19 milhões da Quina de São João. É que, das seis apostas simples que acertaram todas as dezenas sorteadas, apenas duas já foram resgatar o valor milionário. As informações foram divulgadas pela Caixa Econômica Federal na terça-feira (1°). >

Ainda faltam resgatar o dinheiro os sortudos que apostaram na Loteria Recife (PE), Loterias em Canais Eletrônicos (Glória do Goitá/PE), Casa Lotérica Líder (João Pessoa/PB) e Lotérica Kakeya (São Paulo/SP). Eles têm até 90 dias após o sorteio para pegar o prêmio. Do contrário, o valor é destinado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).>

Entre os vencedores, estão apostas de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraíba e Pernambuco. Algumas delas foram feitas por meio de bolões, como a de Botucatu (SP), com 44 cotas, e a de Penápolis (SP), com 50 cotas. Outras, como as de Recife (PE) e Dourados (MS), foram apostas simples e individuais.>