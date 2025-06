LOTERIA

Quina de São João tem 13 ganhadores de nove estados; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (28)

Treze apostas acertaram os cinco números do concurso 6760 da Quina, sorteado na noite de sábado (28), e cada uma vai levar para casa mais de R$ 19,2 milhões. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e teve ganhadores em nove estados diferentes. >

Entre os vencedores, estão apostas de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraíba e Pernambuco. Algumas delas foram feitas por meio de bolões, como a de Botucatu (SP), com 44 cotas, e a de Penápolis (SP), com 50 cotas. Outras, como as de Recife (PE) e Dourados (MS), foram apostas simples e individuais.>