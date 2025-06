APOSTA

Morador da Bahia fatura R$ 863 mil na Lotofácil; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (28)

Um morador da Bahia acertou todos os números do concurso 3429 da Lotofácil, realizado na noite de sábado (28), e vai levar para casa R$ 863.608,18. O sortudo é de Nova Redenção, no centro-sul do estado, e fez o jogo individual na Lotérica Poço Azul. Outra aposta, de São Miguel do Araguaia (GO) também acertou as 15 dezenas.>