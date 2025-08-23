Acesse sua conta
Igreja desaba no interior da Bahia e apenas parede com imagem de Cristo fica intacta

Caso ocorreu na manhã deste sábado (23)

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 15:29

A Capela Nossa Senhora de Fátima desabou na manhã deste sábado (23), por volta das 10h, no povoado de Tapera, nas imediações de Conceição do Coité, no interior da Bahia. Do templo, restou apenas uma parede, onde a imagem de Jesus Cristo continuou pendurada. O fato chamou a atenção dos moradores.

Segundo relatos obtidos pela Brigada Águia Resgate, o desabamento ocorreu de forma repentina. A igreja estava fechada no momento, portanto, não houve vítimas. Lá, as celebrações costumavam acontecer aos fins de semana, sendo que havia uma missa marcada para o domingo (24).

O padre Oldack Filho Cordeiro, responsável pela paróquia, afirmou que a capela havia passado por reparos recentemente e não apresentava problemas aparentes. Um engenheiro esteve no local após o acidente, mas não constatou falhas estruturais evidentes.

De acordo com a direção, a reconstrução deve começar já na próxima semana. A Prefeitura de Conceição do Coité informou que a Defesa Civil realiza o isolamento da área, a remoção dos escombros e a demolição de partes condenadas para evitar novos riscos.

