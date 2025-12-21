VAQUINHA

Herdeiro do trio elétrico é diagnosticado com doença degenerativa: 'ele não consegue mais interagir'

Família e amigos organizaram uma vaquinha para ajudar a custear o tratamento do músico

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 16:26

Um dos herdeiros do trio elétrico, o guitarrista Aroldo Macedo, 67 anos, foi diagnosticado com uma doença neurodegenerativa rara e grave. Trata-se da Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP), doença que provoca a morte gradual de neurônios em determinadas áreas do cérebro, causando comprometimento da motricidade e das capacidades mentais.

Diante do quadro agressivo, que tem comprometido a fala, os movimentos e até a memória do músico, amigos e familiares estão realizando uma vaquinha para ajudar a custear o tratamento. Os interessados podem ajudar fazendo um PIX para a esposa do guitarrista, para o CPF 59240210768, em nome de Margarida Maria Oliveira dos Santos Macêdo. Também podem colaborar por meio de transferência bancária para a conta Nubank (260), Ag: 0001, Cc: 4189159-3.

Herdeiro do trio elétrico é diagnosticado com doença degenerativa: 'ele não consegue mais interagir' 1 de 5

Irmão do artista, o também guitarrista Armandinho Macêdo diz que é difícil para a família falar com exatidão sobre quando o problema começou. "Há, pelo menos, dois anos, vem apresentando dificuldades para tocar. Esse foi o primeiro sintoma. Ele buscou um neurologista, que constatou um AVC leve, algo assim. Ele foi levando as coisas. Mas, nos últimos quatro, cinco meses, o quadro foi evoluindo. Foi diminuindo os movimentos, tendo dificuldade de falar e, após um exame mais preciso, se chegou ao diagnostico dessa doença, que é irreversível e muito agressiva", explicou Armandinho.

A cada visita a Aroldo, Armadinho vê o quadro do irmão avançar. "Há um mês, ele ainda falava algumas coisas, mostrava músicas dele no celular. Mas é tudo muito rápido. A cada semana ele perde mais movimentos. Há uma semana, ele não estava mais conseguindo falar algumas coisas. Ontem, já não estava mais interagindo", lamenta.

Não tem como ver o irmão no quadro que está e não se entristecer. "Fica uma tristeza grande vendo ele perdendo todos sentidos: a fala, a memória, os movimentos. Ainda bem que não é algo que sinta dor, mas é uma tristeza grande que pegou a gente. Só de dois meses pra cá que a gente viu a gravidade disso".

Amigo da família, o produtor artístico Andrezão Simões é quem está por trás de toda a mobilização para levantar recursos para o tratamento, por meio de uma vaquinha. "Faço parte de um coletivo de amigos, da família e de admiradores que estão mobiliados para ajudar Aroldo, pois todos fomos pegos de calça curta com a evolução do processo", explicou. Por enquanto, esse é o único meio de angariar fundos para ajudar o artista, mas Andrezão não descarta a adoção de outras estratégias. "O tratamento exige rapidez. Por enquanto se está convocando a colaboração espontânea e na sequência vamos planejar ações de maior auxílio", disse.

O que é a PSP

A PSP afeta, principalmente, homens e pessoas acima dos 60 anos de idade, e é caracterizada por provocar diversos distúrbios do movimento, como alterações da fala, incapacidade de deglutição, perda dos movimentos oculares, rigidez, quedas, instabilidade postural, assim como um quadro de demência, com alterações da memória, pensamento e personalidade.