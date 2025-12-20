HABILITAÇÃO

Diretor do Detran-BA detalha renovação automática da CNH para ‘bons condutores’

Procedimento é uma das novidades para a emissão da carteira de motorista

Maysa Polcri

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 15:52

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Shutterstock

A resolução que altera a forma de emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) traz como uma das novidades a possibilidade de renovação automática e gratuita para os motoristas que sejam considerados “bons condutores”. Para isso, é necessário atender alguns critérios.

São eles: não ter pontos registrados na CNH nos últimos 12 meses, não ter infrações de trânsito registradas no documento no mesmo período e estar cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC). O cadastro nacional tem como objetivo premiar motoristas que completam um ano sem cometer infrações de trânsito. É possível se cadastrar através do aplicativo CNH do Brasil.

De acordo com Max Passos, diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), o órgão está em processo de atualização dos sistemas para garantir que a renovação seja automática e gratuita.

"A nova regra beneficia o bom condutor, aquele que nos últimos 12 meses antes do vencimento da habilitação, não cometeu nenhum tipo de infração. O que nós estamos discutindo internamente são as questões burocráticas e de sistema. [Estamos avaliando] se a habilitação vai ser sistematicamente renovada ou se a pessoa vai precisar fazer um requerimento solicitando a renovação gratuita", detalhou em entrevista à rádio Sociedade, na sexta-feira (19).

Mudanças

O CORREIO já havia adiantado que o Detran-BA ainda não opera com as novas regras determinadas pelo Ministério dos Transportes. O departamento estadual está em processo de modernização para atender às mudanças.

"Após isso, tanto a parte documental do candidato à CNH, quanto às provas teóricas e práticas para as categorias A e B estarão alinhadas com os parâmetros estabelecidos pela Resolução 1020/2025, anunciados pelo Governo Federal. O Detran-BA segue em conversação com as empresas credenciadas, sejam elas clínicas médicas ou autoescolas, objetivando unificação das taxas cobradas ao público", afirmou o departamento, em nota.

De acordo com o Ministério dos Transportes, as mudanças têm efeito imediato, mas cada Detran é "responsável por avaliar eventuais ajustes em seus próprios sistemas internos para assegurar a plena aplicação da norma federal, podendo adotar medidas de contingência quando necessário para garantir o cumprimento da legislação".

A principal mudança em relação ao novo processo para a emissão da CNH é o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas, que agora podem ser feitas com instrutores autônomos cadastrados, por, no mínimo, duas horas. Os exames teórico e prático continuam sendo obrigatórios para a licença, porém com modificações.