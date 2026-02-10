Trecho da BR-110 perto de Salvador é interditado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 10:05
Um trecho da BR-110, nas proximidades de Salvador, está com interdição parcial nesta terça-feira (10). A restrição ocorre no município de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana, por conta de um evento programado.
De acordo com as informações oficiais, a interdição acontece no km 385 da BR-110, desde 9h15, para a passagem de cabos de eletricidade realizada pela Petrobras. O serviço exige a redução temporária da pista para garantir a segurança dos trabalhadores e dos motoristas que trafegam pelo local.
Rodovias baianas
Durante a operação, o trânsito funciona no sistema de “Pare e Siga”, o que pode provocar lentidão e retenções ao longo do trecho interditado. A recomendação é que os condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização e, se possível, programem o deslocamento para evitar atrasos.
Ainda não há previsão oficial para a liberação total da via.