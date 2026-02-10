OPORTUNIDADE

Santander oferece 36 mil bolsas para formação em tecnologia e IA; saiba como participar

Programa gratuito terá trilhas em habilidades do futuro, inteligência artificial e análise de dados

Esther Morais

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 11:09

Inteligência artificial e tecnologias imersivas vêm redesenhando limites entre universo físico e o virtual Crédito: Freepik

O Santander, em parceria com a Alura + FIAP Para Empresas, abriu 36 mil bolsas de estudo gratuitas para capacitação em tecnologia, inovação e inteligência artificial em 2026. As formações são voltadas a estudantes e profissionais que buscam atualizar competências técnicas e comportamentais e ampliar a empregabilidade.

Batizado de Santander Imersão Digital, o programa oferece trilhas com foco em Skills do Futuro, Inteligência Artificial e Análise de Dados, com duração entre 8 e 16 semanas. Ao longo da jornada, os participantes passam por módulos semanais que combinam aulas gravadas, exercícios práticos, conteúdos teóricos e encontros ao vivo para aprofundamento.

Os cursos incluem certificação e estimulam o desenvolvimento de soft skills essenciais para ambientes digitais, como comunicação assertiva, oratória, metodologias ágeis (Scrum e Kanban), inovação aberta, marketing digital, startupismo e análise de dados. No campo técnico, os conteúdos abrangem Excel, Power BI, SQL, Python, machine learning, governança de IA e engenharia avançada de prompts.

As trilhas também fortalecem competências comportamentais valorizadas pelo mercado, como pensamento sistêmico, liderança adaptativa, negociação assistida por IA e tomada de decisão orientada a dados. Para Carolina Learth, senior head de plataformas de educação do Santander Brasil, a iniciativa democratiza o acesso a conhecimentos-chave e gera impacto direto na empregabilidade.

Entre os diferenciais do programa estão o uso de ferramentas como ChatGPT, Google AI Studio, Gemini, Maritaca AI, LangChain, Hugging Face e Copilot, além do desenvolvimento de projetos reais e portfólios orientados ao mercado. Ao final, os participantes recebem certificado e acesso estendido à plataforma da Alura para continuidade dos estudos.

A jornada começa com uma trilha de nivelamento. Em seguida, 35 mil participantes são selecionados com base no desempenho em um teste teórico online. Na etapa final, 350 classificados avançam para uma imersão avançada de 16 semanas na área escolhida, com aprofundamento técnico e experiência prática.

Como benefício adicional, os concluintes mantêm acesso à Alura por mais seis meses, com mais de 2 mil cursos, e passam a contar com o Talent Lab, da FIAP, que oferece orientação de carreira, apoio psicopedagógico e conexões com o mercado de trabalho.

Para se inscrever, é preciso preencher o formulário deste link. O processo é gratuito.

Serviço

Programa: Santander Imersão Digital

Inscrições: até 29/03/2026