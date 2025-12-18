Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Detran-BA nega que já esteja emitindo nova CNH após anúncio do Ministério dos Transportes

Departamento estadual faz atualizações para atender demandas da pasta federal

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 17:17

CNH sem autoescola: veja passo a passo para tirar documentação
CNH sem autoescola: veja passo a passo para tirar documentação Crédito: Shutterstock

O Ministério dos Transportes publicou uma nota nesta quinta-feira (18) em que lista os 16 estados brasileiros que já estariam emitindo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com as novas regras. Entre eles está a Bahia. Porém, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) atualiza os sistemas para seguir as normas e ainda não opera com o novo modelo. 

Na quarta-feira (17), o ministro dos Transportes, Renan Filho, publicou um vídeo com a primeira brasileira a conseguir a CNH sem autoescola, a partir das novas regras, na Paraíba. Em apenas três dias, Andreza Lima dos Santos, de 27 anos, passou por todas as etapas e conseguiu a permissão para dirigir. 

Segundo o Governo Federal, 16 estados brasileiros já estariam aptos para que histórias como a de Andreza se repitam, mas isso não é totalmente verdade. Na Bahia, o Detran ainda atualiza seus sistemas digitais para atender às novas demandas. O Ministério dos Transportes não estipulou prazo para que as novas regras passem a valer. 

Nova CNH: veja o que muda para tirar Carteira Nacional de Habilitação

CNH sem autoescola terá redução de até 80% nos custos; atualmente, o valor para tirar a habilitação pode chegar a R$ 5 mil por Gabriel Jabur/Agência Brasil
A nova política se inspira em modelos já consolidados em países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão e Argentina por Shutterstock
Curso teórico será gratuito e digital: o novo modelo passará a oferecer o curso teórico de forma gratuita e em formato digital por Shutterstock
O candidato poderá iniciar o curso teórico antes de abrir o RENACH (Registro Nacional de Condutores Habilitados), o que reduz deslocamentos e simplifica o início do processo por Divulgação
O exame prático para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não vai mais exigir teste de meia embreagem, por exemplo por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Ministro dos Transportes disse que  recebeu denúncias de que instrutores mudam a calibragem dos pneus para dificultar a prova de meia embreagem, contribuindo para a reprovação de candidatos por Reprodução
Acompanhamento e o treinamento dos alunos poderá ser feita por instrutores autônomos, o que deve contribuir para a redução de custos da CNH e a ampliação da oferta de profissionais qualificados por Itailuan dos Anjos/Detran-BA
Proprietários e funcionários de autoescolas de Salvador protestaram contra novas regras do Governo por Reprodução
Governo estima que mudanças vão ajudar a resolver o problema dos 20 milhões de condutores não habilitados por Ciretran
Autoescolas protestaram contra novas regras do Governo por Reprodução
Autoescolas de Salvador protestam contra novas regras do Governo por Reprodução
População conta as horas para o fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas por Reprodução
Candidatos que perderem na primeira prova prática poderão refazer o exame gratuito uma única vez por Shutterstock
Departamentos estaduais de trânsito estão se adequando às novas medidas por Arquivo Agência Brasil
A resolução que muda as exigências para a CNH foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no dia 1° de dezembro por Divulgação
Memes ironizam fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas por Reprodução
1 de 16
CNH sem autoescola terá redução de até 80% nos custos; atualmente, o valor para tirar a habilitação pode chegar a R$ 5 mil por Gabriel Jabur/Agência Brasil

A principal mudança em relação ao novo processo para a emissão da CNH é o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas, que agora podem ser feitas com instrutores autônomos cadastrados, por, no mínimo, duas horas. Os exames teórico e prático continuam sendo obrigatórios para a licença, porém com modificações. 

O ministro Renan Filho anunciou, por exemplo, o fim da etapa da meia embreagem no exame prático, que consiste em deixar o veículo parado em uma rampa somente com o ponto da meia embreagem e a aceleração. Renan Filho criticou o 'ambiente de reprovação' das provas de direção e disse que eliminações 'sumárias' não vão mais ocorrer. 

O tenente-coronel da Polícia Militar ‍e especialista em trânsito Luide Souza explica que com o fim das autoescolas, não haverá mais um padrão para as etapas de meia embreagem e baliza (manobra de estacionar um veículo entre outros dois). Com as mudanças, as pessoas vão poder fazer a prova prática com seus próprios carros ou de instrutores autônomos, então não será mais possível estabelecer um padrão. 

Leia mais

Imagem - Conheça a primeira brasileira que tirou CNH sem autoescola, após processo de 3 dias

Conheça a primeira brasileira que tirou CNH sem autoescola, após processo de 3 dias

Imagem - Novas regras para CNH: vídeo mostra acidente em área de treino para motos na Vasco da Gama

Novas regras para CNH: vídeo mostra acidente em área de treino para motos na Vasco da Gama

Imagem - Exame de CNH deixa de exigir teste de meia embreagem; veja mudanças

Exame de CNH deixa de exigir teste de meia embreagem; veja mudanças

O que diz o Detran 

Procurado para comentar a nota do Governo Federal que afirma que a Bahia já emite a nova CNH, o Detran-BA afirmou que as equipes do Núcleo de Tecnologia e Inovação intensificaram a atualização dos sistemas digitais para atender às adaptações necessárias e responder às novas demandas.

"Após isso, tanto a parte documental do candidato à CNH, quanto às provas teóricas e práticas para as categorias A e B estarão alinhadas com os parâmetros estabelecidos pela Resolução 1020/2025, anunciados pelo Governo Federal. O Detran-BA segue em conversação com as empresas credenciadas, sejam elas clínicas médicas ou autoescolas, objetivando unificação das taxas cobradas ao público", afirma o departamento. 

A reportagem entrou em contato com o Ministério dos Transportes, através da assessoria de imprensa, e questionou sobre as informações divulgadas nesta quinta-feira (18). A pasta não respondeu até esta publicação, que será atualizada assim que houver retorno.

Além da Bahia, o Ministério afirma que outros 15 estados já operam com o novo modelo. São eles: Acre, Alagoas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Mais de 22 milhões de acessos já foram computados na nova plataforma CNH do Brasil e mais de 1,6 milhão de pessoas estão inscritas no curso teórico gratuito.

Mais recentes

Imagem - Governo da Bahia firma acordo sobre piso do magistério após decisão judicial; veja o que muda

Governo da Bahia firma acordo sobre piso do magistério após decisão judicial; veja o que muda
Imagem - Tribunal de Justiça publica edital de concurso para 305 cartórios na Bahia; confira

Tribunal de Justiça publica edital de concurso para 305 cartórios na Bahia; confira
Imagem - Alba aprova 23° pedido de empréstimo de Jerônimo Rodrigues sob protestos da oposição

Alba aprova 23° pedido de empréstimo de Jerônimo Rodrigues sob protestos da oposição

MAIS LIDAS

Imagem - Governo da Bahia firma acordo sobre piso do magistério após decisão judicial; veja o que muda
01

Governo da Bahia firma acordo sobre piso do magistério após decisão judicial; veja o que muda

Imagem - Aluna morre depois de passar mal durante treino em academia
02

Aluna morre depois de passar mal durante treino em academia

Imagem - SENAI Bahia abre 1.127 bolsas gratuitas em novos cursos técnicos mais buscados pelo mercado de trabalho
03

SENAI Bahia abre 1.127 bolsas gratuitas em novos cursos técnicos mais buscados pelo mercado de trabalho

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
04

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal