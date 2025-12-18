NOVAS REGRAS

Detran-BA nega que já esteja emitindo nova CNH após anúncio do Ministério dos Transportes

Departamento estadual faz atualizações para atender demandas da pasta federal

Maysa Polcri

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 17:17

CNH sem autoescola: veja passo a passo para tirar documentação Crédito: Shutterstock

O Ministério dos Transportes publicou uma nota nesta quinta-feira (18) em que lista os 16 estados brasileiros que já estariam emitindo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com as novas regras. Entre eles está a Bahia. Porém, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) atualiza os sistemas para seguir as normas e ainda não opera com o novo modelo.

Na quarta-feira (17), o ministro dos Transportes, Renan Filho, publicou um vídeo com a primeira brasileira a conseguir a CNH sem autoescola, a partir das novas regras, na Paraíba. Em apenas três dias, Andreza Lima dos Santos, de 27 anos, passou por todas as etapas e conseguiu a permissão para dirigir.

Segundo o Governo Federal, 16 estados brasileiros já estariam aptos para que histórias como a de Andreza se repitam, mas isso não é totalmente verdade. Na Bahia, o Detran ainda atualiza seus sistemas digitais para atender às novas demandas. O Ministério dos Transportes não estipulou prazo para que as novas regras passem a valer.

Nova CNH: veja o que muda para tirar Carteira Nacional de Habilitação

A principal mudança em relação ao novo processo para a emissão da CNH é o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas, que agora podem ser feitas com instrutores autônomos cadastrados, por, no mínimo, duas horas. Os exames teórico e prático continuam sendo obrigatórios para a licença, porém com modificações.

O ministro Renan Filho anunciou, por exemplo, o fim da etapa da meia embreagem no exame prático, que consiste em deixar o veículo parado em uma rampa somente com o ponto da meia embreagem e a aceleração. Renan Filho criticou o 'ambiente de reprovação' das provas de direção e disse que eliminações 'sumárias' não vão mais ocorrer.

O tenente-coronel da Polícia Militar ‍e especialista em trânsito Luide Souza explica que com o fim das autoescolas, não haverá mais um padrão para as etapas de meia embreagem e baliza (manobra de estacionar um veículo entre outros dois). Com as mudanças, as pessoas vão poder fazer a prova prática com seus próprios carros ou de instrutores autônomos, então não será mais possível estabelecer um padrão.

O que diz o Detran

Procurado para comentar a nota do Governo Federal que afirma que a Bahia já emite a nova CNH, o Detran-BA afirmou que as equipes do Núcleo de Tecnologia e Inovação intensificaram a atualização dos sistemas digitais para atender às adaptações necessárias e responder às novas demandas.

"Após isso, tanto a parte documental do candidato à CNH, quanto às provas teóricas e práticas para as categorias A e B estarão alinhadas com os parâmetros estabelecidos pela Resolução 1020/2025, anunciados pelo Governo Federal. O Detran-BA segue em conversação com as empresas credenciadas, sejam elas clínicas médicas ou autoescolas, objetivando unificação das taxas cobradas ao público", afirma o departamento.

A reportagem entrou em contato com o Ministério dos Transportes, através da assessoria de imprensa, e questionou sobre as informações divulgadas nesta quinta-feira (18). A pasta não respondeu até esta publicação, que será atualizada assim que houver retorno.