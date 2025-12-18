Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Kombi utilizada por técnicos de internet executados em Salvador é localizada

Polícia investiga se trabalhadores foram mortos por não pgar 'pedágio' para traficantes

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 12:47

Polícia faz perícia em carro que era usado por trabalhadores
Polícia faz perícia em carro que era usado por trabalhadores Crédito: Divulgação

A Kombi utilizada pelos três técnicos de internet encontrados mortos em Salvador foi localizada na manhã desta quinta-feira (18), na região das Granjas Rurais, em Salvador. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram perícia no veículo, o que deve auxiliar nas investigações. 

“Realizamos perícias no local onde os corpos foram encontrados, no ponto onde os trabalhadores foram rendidos e agora no veículo da empresa”, explicou o diretor-geral do DPT, perito criminal Osvaldo Silva. As polícias Civil e Militar intensificaram o policiamento nos bairros de Alto do Cabrito e Marechal Rondon após as mortes. Os três funcionários teriam sido sequestrados em Marechal Rondon. 

Suspeitos de envolvimento no triplo homicídio podem ser repassadas através do telefone 181 (Disque Denúncia). O anonimato é garantido por lei.

Vítimas gravaram vídeo brincando antes de morrer

Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) são as vítimas por Reprodução
Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) são as vítimas por Reprodução
Ricardo é um dos técnicos de internet mortos por Reprodução
Familiar revelou ameaças contra empresa por Reprodução
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Trabalhadores foram mortos com farda por Reprodução
Polícia Civil investiga o caso por Divulgação
1 de 8
Ricardo (de óculos), Jackson (de capacete) são as vítimas por Reprodução

O crime 

Três funcionários da empresa Planet Internet foram encontrados mortos, amarrados e com sinais de tortura, na madrugada de quarta-feira (17), no Alto do Cabrito. Em entrevista ao CORREIO, o familiar de uma das vítimas lembrou relatos de ameaça sofridos por um dos técnicos enquanto trabalhava nas ruas e era abordado por traficantes, que mandavam recados intimidadores à empresa.

Leia mais

Imagem - Corpos de técnicos de internet mortos no Alto do Cabrito são enterrados em Salvador

Corpos de técnicos de internet mortos no Alto do Cabrito são enterrados em Salvador

Imagem - Empresa de internet nega que tenha recebido pedido de 'pedágio' de facção para atuar em Salvador

Empresa de internet nega que tenha recebido pedido de 'pedágio' de facção para atuar em Salvador

Imagem - 'Quem morre é o trabalhador': técnicos de internet vivem sob ameaças por cobrança de facções contra provedoras

'Quem morre é o trabalhador': técnicos de internet vivem sob ameaças por cobrança de facções contra provedoras

“Ricardo morreu por causa desse pedágio que eles cobram. Antes, ele já tinha sido ameaçado pelos traficantes, que liberaram eles para dar o recado [à empresa] e deixaram claro que, se não pagasse, onde os técnicos fossem, eles iriam matar. Queriam propina e ele morreu inocente”, disse um parente de Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos. Além dele, os técnicos Jackson Santos Macedo, 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, 28, foram mortos no crime.

A polícia investiga se o triplo homicídio é mais um resultado da prática cruel das facções criminosas que cobram taxas para empresas de serviços como internet e gás. A empresa Planet Internet afirmou, em nota, que não foi acionada para pagar o resgate dos funcionários

A empresa também afirma que não recebeu ameaças para pagar taxas aos traficantes que controlam áreas do Subúrbio Ferroviário, como foi denunciado por familiares de um dos mortos.

Mais recentes

Imagem - GOL anuncia ampliação de voos entre Salvador e Porto Seguro; confira

GOL anuncia ampliação de voos entre Salvador e Porto Seguro; confira
Imagem - Não é só caminhar: o fator escondido que faz a diferença para o coração

Não é só caminhar: o fator escondido que faz a diferença para o coração
Imagem - Cidade baiana pode ganhar pista de ‘grau de rua’, prática de empinar moto

Cidade baiana pode ganhar pista de ‘grau de rua’, prática de empinar moto

MAIS LIDAS

Imagem - Quais são os sintomas da 'super gripe' que provoca alerta mundial e pode estar circulando na BA
01

Quais são os sintomas da 'super gripe' que provoca alerta mundial e pode estar circulando na BA

Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás
02

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
03

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’

Imagem - SENAI Bahia abre 1.127 bolsas gratuitas em novos cursos técnicos mais buscados pelo mercado de trabalho
04

SENAI Bahia abre 1.127 bolsas gratuitas em novos cursos técnicos mais buscados pelo mercado de trabalho