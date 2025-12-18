CRIME

Kombi utilizada por técnicos de internet executados em Salvador é localizada

Polícia investiga se trabalhadores foram mortos por não pgar 'pedágio' para traficantes

Maysa Polcri

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 12:47

Polícia faz perícia em carro que era usado por trabalhadores Crédito: Divulgação

A Kombi utilizada pelos três técnicos de internet encontrados mortos em Salvador foi localizada na manhã desta quinta-feira (18), na região das Granjas Rurais, em Salvador. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram perícia no veículo, o que deve auxiliar nas investigações.

“Realizamos perícias no local onde os corpos foram encontrados, no ponto onde os trabalhadores foram rendidos e agora no veículo da empresa”, explicou o diretor-geral do DPT, perito criminal Osvaldo Silva. As polícias Civil e Militar intensificaram o policiamento nos bairros de Alto do Cabrito e Marechal Rondon após as mortes. Os três funcionários teriam sido sequestrados em Marechal Rondon.

Suspeitos de envolvimento no triplo homicídio podem ser repassadas através do telefone 181 (Disque Denúncia). O anonimato é garantido por lei.

O crime

Três funcionários da empresa Planet Internet foram encontrados mortos, amarrados e com sinais de tortura, na madrugada de quarta-feira (17), no Alto do Cabrito. Em entrevista ao CORREIO, o familiar de uma das vítimas lembrou relatos de ameaça sofridos por um dos técnicos enquanto trabalhava nas ruas e era abordado por traficantes, que mandavam recados intimidadores à empresa.

“Ricardo morreu por causa desse pedágio que eles cobram. Antes, ele já tinha sido ameaçado pelos traficantes, que liberaram eles para dar o recado [à empresa] e deixaram claro que, se não pagasse, onde os técnicos fossem, eles iriam matar. Queriam propina e ele morreu inocente”, disse um parente de Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos. Além dele, os técnicos Jackson Santos Macedo, 41, e Patrick Vinícius dos Santos Horta, 28, foram mortos no crime.

A polícia investiga se o triplo homicídio é mais um resultado da prática cruel das facções criminosas que cobram taxas para empresas de serviços como internet e gás. A empresa Planet Internet afirmou, em nota, que não foi acionada para pagar o resgate dos funcionários