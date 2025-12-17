Corpos de técnicos de internet mortos no Alto do Cabrito são enterrados em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gilberto Barbosa
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 18:15
A emoção e a revolta marcaram os enterros de Ricardo Antônio da Silva Souza, 44 anos, e Jackson Santos Macedo, 41. Os dois, junto do colega Patrick Vinicius dos Santos Horta, 28, foram sequestrados e mortos na noite da última terça-feira (16) por traficantes do Comando Vermelho (CV) enquanto realizavam serviços de manutenção no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador.
Os sepultamentos de Ricardo e Jackson ocorreram na tarde desta quarta (17) no Cemitério Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília. O corpo de Patrick foi enterrado no Cemitério Vale da Saudade, em Candeias.
Sepultamento dos técnicos do Cemitério Bosque da Paz
Os velórios foram marcados pela emoção dos familiares e colegas. O corpo de Jackson foi o primeiro a sair da capela e foi enterrado sob aplausos. O seu caixão foi coberto com uma camisa do Bahia.
"Eles eram muito brincalhões. Eu sou Vitória e Jackson sempre estava na resenha, quando era BaVi ele sempre ficava abusando os caras. Um cara super tranquilo, gente boa. Infelizmente aconteceu essa fatalidade" lembra Amadeus Santana de Souza, colega das vítimas.