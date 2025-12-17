DESPEDIDA

Corpos de técnicos de internet mortos no Alto do Cabrito são enterrados em Salvador

Ricardo Antônio Souza e Jackson Macedo foram enterrados no Cemitério Bosque da Paz; Patrick Vinicius Horta foi enterrado no Cemitério Vale da Saudade, em Candeias

Gilberto Barbosa

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 18:15

Corpos dos técnicos foram sepultados nesta quarta (17) Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

A emoção e a revolta marcaram os enterros de Ricardo Antônio da Silva Souza, 44 anos, e Jackson Santos Macedo, 41. Os dois, junto do colega Patrick Vinicius dos Santos Horta, 28, foram sequestrados e mortos na noite da última terça-feira (16) por traficantes do Comando Vermelho (CV) enquanto realizavam serviços de manutenção no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador.

Os sepultamentos de Ricardo e Jackson ocorreram na tarde desta quarta (17) no Cemitério Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília. O corpo de Patrick foi enterrado no Cemitério Vale da Saudade, em Candeias.

Os velórios foram marcados pela emoção dos familiares e colegas. O corpo de Jackson foi o primeiro a sair da capela e foi enterrado sob aplausos. O seu caixão foi coberto com uma camisa do Bahia.