Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Corpos de técnicos de internet mortos no Alto do Cabrito são enterrados em Salvador

Ricardo Antônio Souza e Jackson Macedo foram enterrados no Cemitério Bosque da Paz; Patrick Vinicius Horta foi enterrado no Cemitério Vale da Saudade, em Candeias

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 18:15

Corpos dos técnicos foram sepultados nesta quarta (17)
Corpos dos técnicos foram sepultados nesta quarta (17) Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

A emoção e a revolta marcaram os enterros de Ricardo Antônio da Silva Souza, 44 anos, e Jackson Santos Macedo, 41. Os dois, junto do colega Patrick Vinicius dos Santos Horta, 28, foram sequestrados e mortos na noite da última terça-feira (16) por traficantes do Comando Vermelho (CV) enquanto realizavam serviços de manutenção no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador.

Os sepultamentos de Ricardo e Jackson ocorreram na tarde desta quarta (17) no Cemitério Bosque da Paz, no bairro de Nova Brasília. O corpo de Patrick foi enterrado no Cemitério Vale da Saudade, em Candeias.

Sepultamento dos técnicos do Cemitério Bosque da Paz

Corpos dos técnicos foram sepultados nesta quarta (17) por Gilberto Barbosa/CORREIO
Corpos dos técnicos foram sepultados nesta quarta (17) por Gilberto Barbosa/CORREIO
Corpos dos técnicos foram sepultados nesta quarta (17) por Gilberto Barbosa/CORREIO
Corpos dos técnicos foram sepultados nesta quarta (17) por Gilberto Barbosa/CORREIO
Corpos dos técnicos foram sepultados nesta quarta (17) por Gilberto Barbosa/CORREIO
1 de 5
Corpos dos técnicos foram sepultados nesta quarta (17) por Gilberto Barbosa/CORREIO

Os velórios foram marcados pela emoção dos familiares e colegas. O corpo de Jackson foi o primeiro a sair da capela e foi enterrado sob aplausos. O seu caixão foi coberto com uma camisa do Bahia.

Leia mais

Imagem - Saiba quem são os técnicos de internet mortos por facção por falta de pagamento de pedágio

Saiba quem são os técnicos de internet mortos por facção por falta de pagamento de pedágio

Imagem - Empresa foi ameaçada pelo CV antes de facção executar técnicos de internet por falta de ‘pedágio’

Empresa foi ameaçada pelo CV antes de facção executar técnicos de internet por falta de ‘pedágio’

Imagem - Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador

Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador

"Eles eram muito brincalhões. Eu sou Vitória e Jackson sempre estava na resenha, quando era BaVi ele sempre ficava abusando os caras. Um cara super tranquilo, gente boa. Infelizmente aconteceu essa fatalidade" lembra Amadeus Santana de Souza, colega das vítimas.

Tags:

Crime Salvador Violência

Mais recentes

Imagem - Condenado pelo estupro da própria filha é preso em Salvador

Condenado pelo estupro da própria filha é preso em Salvador
Imagem - Campanha arrecada doações para oferecer cestas natalinas para 100 famílias baianas

Campanha arrecada doações para oferecer cestas natalinas para 100 famílias baianas
Imagem - Empresa de internet nega que tenha recebido pedido de 'pedágio' de facção para atuar em Salvador

Empresa de internet nega que tenha recebido pedido de 'pedágio' de facção para atuar em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
01

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’

Imagem - Aposentadoria dos professores terá novas exigências a partir de 2026; entenda
02

Aposentadoria dos professores terá novas exigências a partir de 2026; entenda

Imagem - Hoje (17 de dezembro), 5 signos vivem um dos dias mais positivos do mês
03

Hoje (17 de dezembro), 5 signos vivem um dos dias mais positivos do mês

Imagem - Bruno Reis pede atuação de órgãos de controle contra empréstimos de Jerônimo
04

Bruno Reis pede atuação de órgãos de controle contra empréstimos de Jerônimo