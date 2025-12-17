ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos

A vibração deste anjo é de superação e coragem

Fernanda Varela

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Nesta quarta-feira (17), o Anjo da Guarda surge com a energia da renovação e do avanço. Ele chega para destravar o que estava parado, afastar obstáculos e abrir caminhos que pareciam fechados. É o tipo de dia em que o destino se movimenta em silêncio, mas de forma certeira, levando embora o peso das últimas semanas e trazendo oportunidades inesperadas.

A vibração deste anjo é de superação e coragem. Ele atua como um vento leve que empurra para frente, reacendendo a fé e lembrando que o tempo das travas acabou. Para muitos, o alívio virá em forma de boas notícias, reencontros, decisões assertivas e até coincidências que parecerão milagres. Três signos sentirão essa força de modo especial.

Áries

O anjo te empurra para o novo e dissolve o medo de arriscar. É hora de acreditar mais em si e dar o primeiro passo, mesmo que ainda não veja o caminho todo. O universo conspira a seu favor e o que antes parecia demorado agora começa a se desenrolar com rapidez.

Virgem

Depois de um período de desgaste, o anjo traz clareza e direcionamento. Portas que se mantinham fechadas finalmente se abrem, e uma oportunidade especial pode surgir quando você menos espera. A força espiritual te guia para decisões mais leves e assertivas.

Capricórnio

O anjo da superação te envolve com coragem e proteção. Você perceberá sinais de progresso, seja em um projeto, relacionamento ou questão pessoal que vinha te preocupando. É tempo de destravar a vida e se permitir seguir sem medo. A sorte está no ar, e ela vem ao seu encontro.

