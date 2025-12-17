Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos

A vibração deste anjo é de superação e coragem

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Nesta quarta-feira (17), o Anjo da Guarda surge com a energia da renovação e do avanço. Ele chega para destravar o que estava parado, afastar obstáculos e abrir caminhos que pareciam fechados. É o tipo de dia em que o destino se movimenta em silêncio, mas de forma certeira, levando embora o peso das últimas semanas e trazendo oportunidades inesperadas.

A vibração deste anjo é de superação e coragem. Ele atua como um vento leve que empurra para frente, reacendendo a fé e lembrando que o tempo das travas acabou. Para muitos, o alívio virá em forma de boas notícias, reencontros, decisões assertivas e até coincidências que parecerão milagres. Três signos sentirão essa força de modo especial.

Leia mais

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (17 de dezembro) é O Caminho: tempo de decisões e novos rumos

Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (17 de dezembro) é O Caminho: tempo de decisões e novos rumos

Áries

O anjo te empurra para o novo e dissolve o medo de arriscar. É hora de acreditar mais em si e dar o primeiro passo, mesmo que ainda não veja o caminho todo. O universo conspira a seu favor e o que antes parecia demorado agora começa a se desenrolar com rapidez.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Virgem

Depois de um período de desgaste, o anjo traz clareza e direcionamento. Portas que se mantinham fechadas finalmente se abrem, e uma oportunidade especial pode surgir quando você menos espera. A força espiritual te guia para decisões mais leves e assertivas.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Capricórnio

O anjo da superação te envolve com coragem e proteção. Você perceberá sinais de progresso, seja em um projeto, relacionamento ou questão pessoal que vinha te preocupando. É tempo de destravar a vida e se permitir seguir sem medo. A sorte está no ar, e ela vem ao seu encontro.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

O Anjo da Guarda de 17 de dezembro chega como um mensageiro do movimento e da fé. Onde antes havia lentidão, agora há fluxo. Onde existia dúvida, há direção. Confie: o caminho está se abrindo diante dos seus olhos.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (17 de dezembro) é O Caminho: tempo de decisões e novos rumos

Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (17 de dezembro) é O Caminho: tempo de decisões e novos rumos
Imagem - Walério e Mesquita são eliminados de A Fazenda 17 na última Roça

Walério e Mesquita são eliminados de A Fazenda 17 na última Roça
Imagem - O céu fala com seu signo nesta terça (16 de dezembro): cuide de quem você ama e de si

O céu fala com seu signo nesta terça (16 de dezembro): cuide de quem você ama e de si

MAIS LIDAS

Imagem - PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros
01

PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros

Imagem - Fiscalização encontra 'insalubridade extrema' e fecha pastelaria na Bahia
02

Fiscalização encontra 'insalubridade extrema' e fecha pastelaria na Bahia

Imagem - Emoções à flor da pele: céu pede calma, empatia e autocuidado dos signos essa semana (16 de dezembro)
03

Emoções à flor da pele: céu pede calma, empatia e autocuidado dos signos essa semana (16 de dezembro)

Imagem - Servidores convocam ato contra aumento de mensalidade do Planserv e denunciam má gestão
04

Servidores convocam ato contra aumento de mensalidade do Planserv e denunciam má gestão