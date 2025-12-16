ASTROLOGIA

Emoções à flor da pele: céu pede calma, empatia e autocuidado dos signos essa semana (16 de dezembro)

Lua tensionada exige atenção à saúde emocional

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13:13

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Se você acordar mais sensível nesta terça-feira, saiba: o céu explica. O dia 16 de dezembro traz uma carga emocional intensa, capaz de amplificar sentimentos, lembranças e reações. Não é fraqueza, é sensibilidade em evidência.

O momento pede pausas, respiração e menos cobrança. Evite discussões no calor do momento. Cuide do seu emocional antes de tentar resolver o dos outros.