Emoções à flor da pele: céu pede calma, empatia e autocuidado dos signos essa semana (16 de dezembro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13:13
Se você acordar mais sensível nesta terça-feira, saiba: o céu explica. O dia 16 de dezembro traz uma carga emocional intensa, capaz de amplificar sentimentos, lembranças e reações. Não é fraqueza, é sensibilidade em evidência.
O momento pede pausas, respiração e menos cobrança. Evite discussões no calor do momento. Cuide do seu emocional antes de tentar resolver o dos outros.
Dica prática: silêncio e escuta hoje valem mais do que respostas rápidas.