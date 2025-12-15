Acesse sua conta
Gaby Spanic acusa ex-empresário de sumir com R$ 5 milhões após 'A Fazenda 17'

Atriz afirma ter sido enganada após confiar carreira ao empresário

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 16:36

Gaby Spanic no Domingo Espetacular Crédito: Reprodução/Record 

Gaby Spanic, eternizada como as gêmeas Paola e Paulina em A Usurpadora, vive um dos momentos mais turbulentos de sua carreira. A atriz acusa o ex-empresário André Kostta de ter ficado com cerca de R$ 5 milhões referentes a trabalhos realizados no Brasil após sua participação em A Fazenda 17.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, a venezuelana contou que a parceria durou poucos meses, tempo suficiente para gerar frustração, prejuízo financeiro e um rompimento traumático. Segundo ela, foi convencida por Kostta a deixar o México com a promessa de uma nova fase profissional no país.

No início, os pagamentos aconteciam normalmente. Com o passar das semanas, no entanto, Gaby afirma que começou a enfrentar dificuldades para receber. “Quando eu falava de dinheiro, ele mudava completamente. Gritava, se irritava e me colocava como se eu fosse o problema”, relatou.

A atriz diz que não recebe valores desde o dia 2 de setembro e que, ao sair do reality, descobriu que cachês de A Fazenda e campanhas publicitárias teriam sido pagos diretamente ao empresário.

André Kostta nega as acusações e afirma que todos os valores foram pagos corretamente. O caso agora segue em segredo de Justiça.

