Gaby Spanic tira CPF e faz piada com o destino dos milhões de Paola Bracho: 'Qual o melhor banco?'

Heider Sacramento
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:10
Gaby Spanic, eternizada como a icônica vilã Paola Bracho na novela A Usurpadora, movimentou as redes ao revelar uma novidade bem brasileira. Aos 51 anos, a atriz anunciou que finalmente tirou seu CPF e posou sorridente em frente à Receita Federal, nesta segunda-feira (24).
A artista comemorou o momento com bom humor e arrancou risadas dos fãs ao brincar sobre onde depositaria a fortuna fictícia de sua personagem mais famosa. “Agora sim, meus amores… já tenho CPF! Preciso das suas recomendações: qual o melhor banco para eu colocar os ‘2 milhões de dólares’ de Paola Bracho? Me contem aí!”, escreveu.
Gaby Spanic
A assessoria de Gaby confirmou ao Quem que o passo não foi apenas burocrático, mas também estratégico: a atriz pretende fixar residência no Brasil. O interesse não é de hoje. Gaby tem mantido presença constante no país, participando de eventos, programas de TV e estreitando laços com o público brasileiro, que sempre foi um dos mais fervorosos fãs de sua carreira.
Pelas regras do governo brasileiro, estrangeiros de qualquer idade podem solicitar o CPF, especialmente quando desejam realizar atividades como abrir contas bancárias, adquirir imóveis, registrar veículos, investir ou oficializar vínculo fiscal no país.