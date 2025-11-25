Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gaby Spanic tira CPF e faz piada com o destino dos milhões de Paola Bracho: 'Qual o melhor banco?'

Atriz venezuelana posa na Receita Federal e confirma planos de morar no país

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:10

Gaby Spanic tira CPF no Brasil e brinca com fortuna de Paola Bracho
Gaby Spanic tira CPF no Brasil e brinca com fortuna de Paola Bracho Crédito: Reprodução

Gaby Spanic, eternizada como a icônica vilã Paola Bracho na novela A Usurpadora, movimentou as redes ao revelar uma novidade bem brasileira. Aos 51 anos, a atriz anunciou que finalmente tirou seu CPF e posou sorridente em frente à Receita Federal, nesta segunda-feira (24).

A artista comemorou o momento com bom humor e arrancou risadas dos fãs ao brincar sobre onde depositaria a fortuna fictícia de sua personagem mais famosa. “Agora sim, meus amores… já tenho CPF! Preciso das suas recomendações: qual o melhor banco para eu colocar os ‘2 milhões de dólares’ de Paola Bracho? Me contem aí!”, escreveu.

Gaby Spanic

Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic fez a novela A Usurpadora por Reprodução | Redes Sociais
Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais
1 de 7
Gaby Spanic por Reprodução | Redes Sociais

A assessoria de Gaby confirmou ao Quem que o passo não foi apenas burocrático, mas também estratégico: a atriz pretende fixar residência no Brasil. O interesse não é de hoje. Gaby tem mantido presença constante no país, participando de eventos, programas de TV e estreitando laços com o público brasileiro, que sempre foi um dos mais fervorosos fãs de sua carreira.

Pelas regras do governo brasileiro, estrangeiros de qualquer idade podem solicitar o CPF, especialmente quando desejam realizar atividades como abrir contas bancárias, adquirir imóveis, registrar veículos, investir ou oficializar vínculo fiscal no país.

Leia mais

Imagem - Tudo Por Uma Segunda Chance estreia nas redes da Globo com mistério, veneno e triângulo explosivo

Tudo Por Uma Segunda Chance estreia nas redes da Globo com mistério, veneno e triângulo explosivo

Imagem - Quem é Juju do Pix, influenciadora que passou por cirurgia após complicações de procedimento estético clandestino

Quem é Juju do Pix, influenciadora que passou por cirurgia após complicações de procedimento estético clandestino

Imagem - Viviane Araújo reage a cenas com Belo em Três Graças e detalha impacto de sua personagem na novela

Viviane Araújo reage a cenas com Belo em Três Graças e detalha impacto de sua personagem na novela

Tags:

A Fazenda 17 Record Novela Sbt Gaby Spanic A Usurpadora

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ivete Sangalo entrega spoilers e confirma convidados especiais no 'Ivete Clareou' em Salvador

Ivete Sangalo entrega spoilers e confirma convidados especiais no 'Ivete Clareou' em Salvador
Imagem - Quanto custa transformar cinzas em diamante? Técnica usada no caso Preta Gil pode valer até R$ 40 mil

Quanto custa transformar cinzas em diamante? Técnica usada no caso Preta Gil pode valer até R$ 40 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada
01

Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje
02

Anjo da Guarda desta terça-feira (25 de novembro) avisa a 3 signos: entenda por que você sentirá uma forte angústia hoje

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
03

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador

Imagem - Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores
04

Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores