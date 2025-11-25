Acesse sua conta
Quem é Juju do Pix, influenciadora que passou por cirurgia após complicações de procedimento estético clandestino

Juliana Oliveira, influenciadora trans, inicia processo de reconstrução facial anos depois de ter óleo mineral aplicado no rosto por engano

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 07:48

Juju do Pix passa por cirurgia para remover óleo mineral aplicado em clínica clandestina Crédito: Reprodução

A influenciadora Juliana Oliveira, conhecida como Juju do Pix, deu início a uma etapa decisiva de sua reconstrução facial. Ela passou por uma cirurgia reparadora em São Paulo para remover óleo mineral aplicado no rosto durante um procedimento estético clandestino realizado em 2017. A intervenção aconteceu na quinta-feira (20) no Hospital Indianópolis, conduzida pelo cirurgião Thiago Marra.

Juju, que é natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, acumula mais de 46 mil seguidores no Instagram e compartilha há anos sua trajetória marcada por desafios desde que buscou feminilização facial em uma clínica sem autorização sanitária. À época, acreditava ter recebido silicone industrial, mas descobriu posteriormente que a substância injetada era óleo mineral, material que se espalhou pelos tecidos e provocou deformações.

Juju do Pix

Juju do Pix por Reprodução
Juju do Pix por Reprodução
Juju do Pix por Reprodução
Juju do Pix por Reprodução
Juju do Pix por Reprodução
1 de 5
Juju do Pix por Reprodução

Segundo o médico responsável, a cirurgia recente representa apenas o começo de um tratamento longo, que deve incluir outras etapas de correção. O objetivo é recuperar não apenas a estrutura facial, mas devolver autonomia e autoestima à influenciadora, que enfrentou dificuldades emocionais e profissionais desde o episódio.

Em publicação nas redes sociais, Marra destacou que o procedimento possui um significado maior. Ele definiu a operação como uma forma de reconstrução de dignidade, reforçando que a influenciadora não conseguiu retomar a vida profissional desde que enfrentou as sequelas do procedimento clandestino.

A história de Juju reacende o alerta sobre clínicas irregulares e substâncias proibidas ainda utilizadas em tratamentos estéticos clandestinos, além de evidenciar a importância do acesso seguro à saúde, especialmente para mulheres trans que enfrentam barreiras adicionais nos cuidados médicos.

Juju do pix

