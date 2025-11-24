Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após ataque de amiga a Virgínia, Ana Castela quebra silêncio e esclarece polêmica

Equipe da Boiadeira nega qualquer envolvimento e pede que fãs não associem comentários de terceiros à artista

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 12:43

Crítica a Crítica a Virgínia viraliza e respinga em Ana Castela; sertaneja faz esclarecimento viraliza e respinga em Ana Castela; sertaneja faz esclarecimento
Crítica a Virgínia viraliza e respinga em Ana Castela; sertaneja faz esclarecimento Crédito: Reprodução

A equipe de Ana Castela precisou agir rapidamente após uma onda de interpretações equivocadas tomar conta das redes sociais. A confusão começou quando internautas relacionaram à cantora uma crítica feita por sua amiga Ana Luiza Sanches a um vídeo em que Virgínia Fonseca aparece cantando um funk com letras explícitas.

No comentário, a amiga escreveu “três filhos nas costas e sujeita a esse papelão com um vídeo baixo desses”, frase que rapidamente se espalhou e acabou sendo interpretada por muitos como um posicionamento da própria Ana Castela, algo que ampliou ainda mais a polêmica envolvendo Virgínia, ex-mulher de Zé Felipe.

Virginia Fonseca antes e depois

Virginia Fonseca antes por Reprodução
Virginia Fonseca antes e depois por Reprodução
Virginia Fonseca mudou o visual por Reprodução
Virginia Fonseca mudou o visual por Reprodução
Virginia Fonseca mudou o visual por Reprodução
Virginia Fonseca mudou o visual por Reprodução
Virginia Fonseca mudou o visual por Reprodução
Virginia Fonseca mudou o visual por Reprodução
Virginia Fonseca antes por Reprodução
1 de 9
Virginia Fonseca antes por Reprodução

Diante da repercussão, a sertaneja decidiu quebrar o silêncio e publicou uma nota oficial. No comunicado, sua equipe reforçou que os comentários feitos por terceiros não representam o posicionamento da artista.

Nota oficial de Ana Castela Crédito: Reprodução

“Nos últimos dias, alguns comentários feitos por terceiros nas redes sociais acabaram sendo associados ao nome da Ana. Queremos reforçar que a Ana Castela não tem qualquer relação com essa situação e não compactua com nenhum tipo de ataque, julgamento ou comentário negativo envolvendo outras pessoas”, diz o texto.

A nota também frisa que a cantora está voltada exclusivamente à carreira: “A artista sempre prezou pelo respeito e profissionalismo, e qualquer opinião externa, mesmo que venha de alguém próximo, não representa o posicionamento dela. Pedimos que não direcionem essa narrativa à Ana. Ela segue focada em seu trabalho, na música e nos fãs que caminham com ela todos os dias”.

Leia mais

Imagem - Kathy, Fabiano e Maria caem em Roça surpresa de A Fazenda 17; escolha quem sai

Kathy, Fabiano e Maria caem em Roça surpresa de A Fazenda 17; escolha quem sai

Imagem - Alcione vive momento tenso com fãs durante passeio em shopping de Lisboa

Alcione vive momento tenso com fãs durante passeio em shopping de Lisboa

Imagem - Anjo da Abundância anuncia que 4 signos recebem forte onda de prosperidade e sorte nesta segunda (24 de novembro)

Anjo da Abundância anuncia que 4 signos recebem forte onda de prosperidade e sorte nesta segunda (24 de novembro)

Tags:

Virginia ana Castela

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Morre Ione Borges, ex-apresentadora do 'Mulheres', aos 73 anos

Morre Ione Borges, ex-apresentadora do 'Mulheres', aos 73 anos
Imagem - Virginia Fonseca passa por procedimento a laser com sedação; saiba detalhes

Virginia Fonseca passa por procedimento a laser com sedação; saiba detalhes

MAIS LIDAS

Imagem - Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador
01

Médico psiquiatra é encontrado morto com sinais de violência dentro de casa em Salvador

Imagem - Anjo da Abundância anuncia que 4 signos recebem forte onda de prosperidade e sorte nesta segunda (24 de novembro)
02

Anjo da Abundância anuncia que 4 signos recebem forte onda de prosperidade e sorte nesta segunda (24 de novembro)

Imagem - Saiba qual é o tipo de câncer que pode te levar a confundir com dor de coluna: ‘vivia 24 horas com dor’
03

Saiba qual é o tipo de câncer que pode te levar a confundir com dor de coluna: ‘vivia 24 horas com dor’

Imagem - Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais
04

Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais