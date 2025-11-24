POLÊMICA

Após ataque de amiga a Virgínia, Ana Castela quebra silêncio e esclarece polêmica

Equipe da Boiadeira nega qualquer envolvimento e pede que fãs não associem comentários de terceiros à artista

Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 12:43

Crítica a Virgínia viraliza e respinga em Ana Castela; sertaneja faz esclarecimento Crédito: Reprodução

A equipe de Ana Castela precisou agir rapidamente após uma onda de interpretações equivocadas tomar conta das redes sociais. A confusão começou quando internautas relacionaram à cantora uma crítica feita por sua amiga Ana Luiza Sanches a um vídeo em que Virgínia Fonseca aparece cantando um funk com letras explícitas.

No comentário, a amiga escreveu “três filhos nas costas e sujeita a esse papelão com um vídeo baixo desses”, frase que rapidamente se espalhou e acabou sendo interpretada por muitos como um posicionamento da própria Ana Castela, algo que ampliou ainda mais a polêmica envolvendo Virgínia, ex-mulher de Zé Felipe.

Diante da repercussão, a sertaneja decidiu quebrar o silêncio e publicou uma nota oficial. No comunicado, sua equipe reforçou que os comentários feitos por terceiros não representam o posicionamento da artista.

Nota oficial de Ana Castela Crédito: Reprodução

“Nos últimos dias, alguns comentários feitos por terceiros nas redes sociais acabaram sendo associados ao nome da Ana. Queremos reforçar que a Ana Castela não tem qualquer relação com essa situação e não compactua com nenhum tipo de ataque, julgamento ou comentário negativo envolvendo outras pessoas”, diz o texto.