O efeito que surpreendeu os cientistas após 1,5 mil árvores de Natal terem sido jogadas em lago

O crescimento da biodiversidade observado após a instalação das árvores

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 11:00

O objetivo recriar estruturas naturais que haviam desaparecido ao longo do tempo
O objetivo recriar estruturas naturais que haviam desaparecido ao longo do tempo

Colocar árvores de natal no fundo de um lago pode soar estranho à primeira vista, mas foi exatamente essa ideia simples que ajudou cientistas a entender melhor como pequenos gestos podem provocar grandes mudanças na natureza.

Ao submergir 1.500 árvores em um trecho do lago Saimaa, na Finlândia, pesquisadores conseguiram observar transformações significativas no ambiente aquático.

Segundo o site finlandês Yle, o experimento foi realizado em parceria com pescadores locais e teve como objetivo recriar estruturas naturais que haviam desaparecido ao longo do tempo, oferecendo abrigo e alimento para diferentes formas de vida que vivem no fundo do lago.

Cientistas lançaram 1.500 árvores de Natal em um lago

As árvores de Natal foram colocadas no lago ainda durante o inverno por Imagem gerada com uso de IA
Espécies que antes eram raras passaram a aparecer com mais frequência, indicando que o ambiente se tornou mais favorável à vida por Imagem gerada com uso de IA
Pesquisadores notaram um crescimento impressionante no número de organismos bentônicos, aqueles pequenos animais que vivem entre o sedimento por Imagem gerada com uso de IA
1 de 3
As árvores de Natal foram colocadas no lago ainda durante o inverno

Árvores submersas como abrigo natural

As árvores foram colocadas no lago ainda durante o inverno, quando o gelo permitia acesso seguro à área. Uma vez no fundo, elas passaram a funcionar como verdadeiros refúgios naturais, criando espaços onde pequenos organismos podiam se fixar e se reproduzir.

Esse tipo de estrutura lembra condições antigas dos lagos, quando troncos e galhos caíam naturalmente na água e permaneciam ali por anos, favorecendo o equilíbrio do ecossistema.

Explosão de vida no fundo do lago

Com o passar do tempo, os pesquisadores notaram um crescimento impressionante no número de organismos bentônicos, aqueles pequenos animais que vivem entre o sedimento. Em áreas com árvores, a quantidade dessas espécies aumentou de forma expressiva.

Além do aumento em número, a diversidade também chamou atenção. Espécies que antes eram raras passaram a aparecer com mais frequência, indicando que o ambiente se tornou mais favorável à vida.

Impacto direto na presença de peixes

Onde há mais alimento e abrigo, os peixes naturalmente aparecem. Pescadores que conhecem bem o lago relataram que os pontos com árvores submersas passaram a concentrar mais peixes do que outras áreas.

Isso reforça a ideia de que pequenas intervenções baseadas na natureza podem beneficiar tanto o meio ambiente quanto atividades tradicionais, como a pesca.

Uma alternativa para restaurar ecossistemas

O experimento mostrou que soluções simples podem ajudar a recuperar ambientes aquáticos degradados. Em vez de intervenções complexas, o uso de materiais naturais se mostrou eficaz e sustentável.

A iniciativa abre espaço para novos projetos semelhantes em outros lagos, especialmente aqueles que perderam suas estruturas naturais ao longo dos anos.

