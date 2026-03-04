Acesse sua conta
Anjo da Guarda envia alerta para 3 signos nesta quarta (4 de março): cuidado com decisões precipitadas

Energia do dia pede calma, silêncio estratégico e menos impulso nas escolhas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de março de 2026 às 00:00

Signos
Signos Crédito: Reprodução/Shutterstock

A quarta-feira (4) chega com uma vibração de contenção. O Anjo da Guarda atua hoje como um freio espiritual, principalmente para quem anda tomando decisões no calor da emoção. É um dia para observar mais do que agir, ouvir mais do que falar e evitar respostas imediatas.

Gêmeos

A pressa pode colocar tudo a perder. Conversas importantes devem ser conduzidas com maturidade. Evite ironias e palavras atravessadas. O silêncio hoje vale mais do que tentar provar um ponto.

Gêmeos: amarelo dourado

Leão

O orgulho pode ser testado. Nem toda provocação exige reação. O recado espiritual é claro: proteger sua energia é mais importante do que vencer uma discussão.

Leão: laranja intenso

Escorpião

Emoções intensas podem ganhar força. Antes de tomar qualquer decisão radical, espere. O que parece definitivo hoje pode não ter o mesmo peso amanhã.

Escorpião: preto profundo

Mensagem do dia

Nem toda batalha precisa ser enfrentada. Às vezes, a maior proteção é saber recuar, observar e escolher o momento certo de agir.

