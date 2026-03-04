ASTROLOGIA

Anjo da Guarda envia alerta para 3 signos nesta quarta (4 de março): cuidado com decisões precipitadas

Energia do dia pede calma, silêncio estratégico e menos impulso nas escolhas

Fernanda Varela

Publicado em 4 de março de 2026 às 00:00

Signos Crédito: Reprodução/Shutterstock

A quarta-feira (4) chega com uma vibração de contenção. O Anjo da Guarda atua hoje como um freio espiritual, principalmente para quem anda tomando decisões no calor da emoção. É um dia para observar mais do que agir, ouvir mais do que falar e evitar respostas imediatas.

Gêmeos

A pressa pode colocar tudo a perder. Conversas importantes devem ser conduzidas com maturidade. Evite ironias e palavras atravessadas. O silêncio hoje vale mais do que tentar provar um ponto.

Leão

O orgulho pode ser testado. Nem toda provocação exige reação. O recado espiritual é claro: proteger sua energia é mais importante do que vencer uma discussão.

Escorpião

Emoções intensas podem ganhar força. Antes de tomar qualquer decisão radical, espere. O que parece definitivo hoje pode não ter o mesmo peso amanhã.

