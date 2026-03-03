REALITY SHOW

Breno é eliminado no Paredão falso e vai para o Quarto Secreto no BBB 26

Breno é escolhido pelo público para o Quarto Secreto após enfrentar Alberto Cowboy e Marciele no sétimo Paredão

Heider Sacramento

Publicado em 3 de março de 2026 às 23:35

Breno é o falso eliminado do BBB 26 e segue no jogo direto do Quarto Secreto Crédito: Divulgação

Breno foi o falso eliminado do Big Brother Brasil 26 e recebeu 56,66% dos votos nesta terça-feira (3). O participante foi escolhido pelo público para passar um período no Quarto Secreto e segue no jogo com informações privilegiadas. Na berlinda do sétimo Paredão da temporada, ele enfrentou Alberto Cowboy e Jordana.

Alberto Cowboy terminou em segundo lugar na votação, enquanto Jordana foi a menos votada da noite e garantiu permanência definitiva na casa mais vigiada do país.

A formação do Paredão Falso começou no último domingo (1º). Sem saber da dinâmica especial, os participantes indicaram os emparedados normalmente. Alberto Cowboy já estava na berlinda por decisão de Breno, que havia ficado Exilado na sexta-feira (27). Na sequência, a Líder Samira indicou Jordana. Com seis votos da casa, Marciele completou o trio do Paredão Falso. Jonas Sulzbach escapou da votação por estar imunizado pelo Anjo da semana, Alberto Cowboy.