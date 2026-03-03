Acesse sua conta
BBB 26: Breno critica Ana Paula Renault e dispara: ‘Confio mais no Babu’

Em conversa com aliados, brother questiona postura da jornalista e a chama de manipuladora

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de março de 2026 às 20:46

Breno diz que confia mais em Babu Santana do que em Ana Paula Renault Crédito: Reprodução

O clima segue tenso no BBB 26. Nesta terça-feira (3), Breno abriu o jogo em conversa com Samira e Juliano Floss, e fez duras críticas a Ana Paula Renault.

O biólogo afirmou que não confia na sister dentro do jogo, apesar de reconhecer que ela mantém proximidade com seus aliados. Segundo ele, as atitudes da jornalista geram dúvidas constantes sobre suas verdadeiras intenções.

Breno (BBB 26)

Breno também comentou a recente discussão entre Ana Paula e Babu Santana. Para o brother, há pontos em que concorda com cada um, mas deixou claro que se sente mais seguro em relação ao ator. “Confio muito mais no Babu”, declarou, justificando que ele manteve coerência nas votações e seguiu o plano inicial do grupo.

Durante a conversa, Breno reforçou que não considera estar traindo Ana Paula, já que ambos sempre deixaram explícitas as diferenças no jogo. Ainda assim, foi além e avaliou que a jornalista tem uma postura manipuladora, comparando-a à de Alberto Cowboy.

Tags:

ana Paula Renault Breno

