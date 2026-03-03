Acesse sua conta
Como é a mansão de Ary Fontoura, com jardim amplo e coleção de 7 mil DVDs

Ator vive no Recreio, na Zona Oeste carioca, cercado por livros, arte e um acervo cinematográfico impressionante

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de março de 2026 às 20:22

Aos 93 anos, Ary Fontoura vive em mansão no Rio Crédito: Reprodução

Aos 93 anos e em plena atividade na TV, Ary Fontoura encontrou na própria casa o espaço ideal para descanso e inspiração. Longe dos tempos em que morava em Copacabana, o ator hoje vive em uma mansão no bairro do Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O imóvel chama atenção pelas salas de estar e jantar integradas, criando um ambiente amplo e acolhedor. Para momentos mais reservados, uma cortina permite isolar parte do espaço. A iluminação natural é outro destaque: grandes janelas espalhadas pela casa favorecem a leitura, um dos hobbies do artista.

Do lado de fora, a varanda se abre para um jardim generoso, onde os cachorros do ator circulam com liberdade. Segundo ele, o conforto dos pets foi decisivo para a compra do imóvel.

Mansão de Ary Fontoura

Apaixonado por cultura, Ary mantém um verdadeiro tesouro particular dentro de casa: uma coleção com mais de 7 mil DVDs, todos organizados e catalogados. O ator também guarda CDs e programas de espetáculos teatrais, inclusive produções assistidas na Broadway, em Nova York.

No segundo andar, uma biblioteca reforça o clima intelectual da residência. Já o escritório funciona como um memorial da carreira, reunindo prêmios e lembranças acumulados ao longo de décadas na televisão, no teatro e no cinema.

Após deixar Copacabana por questões de segurança, Ary afirma sentir saudade da antiga rotina, mas celebra a tranquilidade da nova fase. Entre gravações e momentos de descanso, a casa se tornou seu refúgio definitivo.

