Integrante de reality morre em acidente durante gravação

Todd Meadows sofreu acidente a bordo de embarcação usada nas filmagens; emissora confirmou a morte

Heider Sacramento

Publicado em 3 de março de 2026 às 18:53

Participante de reality do Discovery Channel morre após acidente durante gravação Crédito: Reprodução

Todd Meadows, integrante de um reality show exibido pelo Discovery Channel, morreu após um acidente ocorrido durante as gravações do programa. A informação foi confirmada oficialmente pela emissora na segunda-feira (2).

De acordo com comunicado divulgado pela produção, o acidente aconteceu na quarta-feira (25), a bordo da embarcação Aleutian Lady. O capitão Shelford classificou a data como “o dia mais trágico da história” do barco. O trabalho retratado na atração é amplamente conhecido pelos riscos extremos, frequentemente citado como uma das atividades mais perigosas do mundo devido ao alto número de acidentes e fatalidades.

As circunstâncias do ocorrido ainda não foram detalhadas. Fontes ouvidas pelo site TMZ informaram que não está claro se o momento do acidente foi registrado pelas câmeras. Após a tragédia, um memorando teria sido encaminhado à equipe de produção oferecendo suporte emocional e orientação para lidar com o luto.

Segundo o capitão, Meadows era o integrante mais jovem da tripulação e havia conquistado rapidamente o respeito dos colegas. Ele destacou o carisma do profissional e lamentou profundamente a perda, pedindo orações e apoio à família.

Em nota enviada ao Daily Mail, o Discovery Channel manifestou pesar e solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade pesqueira. Meadows deixa três filhos.