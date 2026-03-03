Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Integrante de reality morre em acidente durante gravação

Todd Meadows sofreu acidente a bordo de embarcação usada nas filmagens; emissora confirmou a morte

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de março de 2026 às 18:53

Participante de reality do Discovery Channel morre após acidente durante gravação  Crédito: Reprodução

Todd Meadows, integrante de um reality show exibido pelo Discovery Channel, morreu após um acidente ocorrido durante as gravações do programa. A informação foi confirmada oficialmente pela emissora na segunda-feira (2).

De acordo com comunicado divulgado pela produção, o acidente aconteceu na quarta-feira (25), a bordo da embarcação Aleutian Lady. O capitão Shelford classificou a data como “o dia mais trágico da história” do barco. O trabalho retratado na atração é amplamente conhecido pelos riscos extremos, frequentemente citado como uma das atividades mais perigosas do mundo devido ao alto número de acidentes e fatalidades.

As circunstâncias do ocorrido ainda não foram detalhadas. Fontes ouvidas pelo site TMZ informaram que não está claro se o momento do acidente foi registrado pelas câmeras. Após a tragédia, um memorando teria sido encaminhado à equipe de produção oferecendo suporte emocional e orientação para lidar com o luto.

Todd Meadows

Todd Meadows por Reprodução
Todd Meadows por Reprodução
Todd Meadows por Reprodução
Todd Meadows por Reprodução
1 de 4
Todd Meadows por Reprodução

Segundo o capitão, Meadows era o integrante mais jovem da tripulação e havia conquistado rapidamente o respeito dos colegas. Ele destacou o carisma do profissional e lamentou profundamente a perda, pedindo orações e apoio à família.

Em nota enviada ao Daily Mail, o Discovery Channel manifestou pesar e solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade pesqueira. Meadows deixa três filhos.

Uma campanha de arrecadação online foi criada para auxiliar a família com despesas funerárias e outras necessidades neste momento delicado.

Leia mais

Imagem - Babu provoca Ana Paula Renault com música improvisada e reacende clima tenso no BBB 26

Babu provoca Ana Paula Renault com música improvisada e reacende clima tenso no BBB 26

Imagem - Como Ivete Sangalo está após cirurgia? Cantora detalha fratura no rosto e tranquiliza fãs

Como Ivete Sangalo está após cirurgia? Cantora detalha fratura no rosto e tranquiliza fãs

Imagem - Cheiro de rico! Veja 5 perfumes masculinos nacionais que deixam qualquer importado para trás

Cheiro de rico! Veja 5 perfumes masculinos nacionais que deixam qualquer importado para trás

Mais recentes

Imagem - Ivete Sangalo aparece com máscara de gelo e atualiza fãs após cirurgia no rosto

Ivete Sangalo aparece com máscara de gelo e atualiza fãs após cirurgia no rosto
Imagem - Shakespeare era uma mulher negra, diz pesquisadora britânica

Shakespeare era uma mulher negra, diz pesquisadora britânica
Imagem - Lembra dele? Ex-ator mirim da Globo choca fãs ao posar nu para revista gay

Lembra dele? Ex-ator mirim da Globo choca fãs ao posar nu para revista gay

MAIS LIDAS

Imagem - Corrida que oferece quase 5 litros de cerveja por corredor está com inscrições abertas
01

Corrida que oferece quase 5 litros de cerveja por corredor está com inscrições abertas

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
02

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - Vitória conhece seus adversários na Copa do Nordeste; veja grupos
03

Vitória conhece seus adversários na Copa do Nordeste; veja grupos

Imagem - Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'
04

Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'