Como Ivete Sangalo está após cirurgia? Cantora detalha fratura no rosto e tranquiliza fãs

Artista quebrou dois ossos da face após queda em casa e passou por procedimento em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de março de 2026 às 06:30

Ivete Sangalo faz primeira live após fratura no rosto e tranquiliza fãs sobre recuperação
Ivete Sangalo faz primeira live após fratura no rosto e tranquiliza fãs sobre recuperação Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo usou as redes sociais nesta segunda-feira (2) para atualizar seu estado de saúde após passar por uma cirurgia no rosto. A cantora, de 53 anos, sofreu uma queda em casa depois de um episódio de desmaio e precisou ser operada após fraturar dois ossos na região da maçã do rosto.

Em vídeo gravado diretamente do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a artista apareceu com o rosto inchado e explicou o que aconteceu. Segundo Ivete, ela já foi diagnosticada com Síndrome de Vaso Vagal, condição que pode provocar desmaios em situações de queda de pressão, estresse ou desidratação.

“Fizemos a cirurgia domingo de manhã, passei o dia repousando por orientação médica. Sei que muita gente está querendo saber e quero contar de forma objetiva”, afirmou. Ela contou que, ao desmaiar, bateu o rosto no chão e fraturou dois ossos do zigoma. Inicialmente atendida no Hospital Aliança, foi estabilizada rapidamente e, em seguida, transferida para São Paulo, onde realizou o procedimento com um cirurgião especialista em face.

Ivete destacou que, apesar de a lesão ter sido considerada importante, poderia ter sido mais grave caso tivesse atingido a cabeça. “Foi um livramento”, disse, agradecendo pelas mensagens de carinho que recebeu.

A cantora explicou ainda que o inchaço é esperado em casos de fratura óssea e tranquilizou os fãs ao afirmar que está se recuperando bem. “Está tudo certo. Saúde é o nosso maior bem”, concluiu.

