SALVADOR

Após 11 anos fechado, antigo Centro de Convenções tem novo prazo para ser vendido

Informação foi confirmada pelo governador Jerônimo Rodrigues; área abandonada é alvo de invasão e furtos

Maysa Polcri

Publicado em 2 de março de 2026 às 16:11

Antigo Centro de Convenções da Bahiasegue em situação de abandono anos após desabamento Crédito: Nara Gentil/Arquivo CORREIO

A novela do antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB), no bairro do Stiep, em Salvador, parece não ter fim. Alvo de constantes invasões, furtos e depredações, o equipamento segue abandonado 11 anos após o fechamento, segundo denúncias de moradores que vivem próximo ao local. Agora, o terreno tem um novo prazo para ser vendido, segundo o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (2), o governador disse que a expectativa é que o processo de venda do terreno ocorra ainda neste ano. "Foi publicada a venda do atual terreno. A Bahia tem, nesse caso aqui, em Salvador, a expectativa de que a gente possa fazer o planejamento de ação dentro do nosso programa até dezembro", disse Jerônimo Rodrigues.

Entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) autorizou a venda de diversos terrenos que pertencem ao Estado da Bahia. Entre eles, o antigo Centro de Convenções, o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran) e o Terminal Rodoviário de Salvador. As vendas continuam empacadas desde então.

O antigo Centro de Convenções da Bahia foi fechado em 2015. No ano seguinte, parte do prédio desabou, ferindo três pessoas. Na época, o Governo da Bahia divulgou que o centro seria demolido, mas o empreendimento foi penhorado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

O local ficou, durante anos, envolvido na disputa judicial entre o Estado e ex-funcionários da extinta Bahiatursa. Até que em setembro de 2025, o TRT cancelou o arresto e a penhora do imóvel, após um acordo.