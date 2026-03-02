Após 11 anos fechado, antigo Centro de Convenções tem novo prazo para ser vendido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 2 de março de 2026 às 16:11
A novela do antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB), no bairro do Stiep, em Salvador, parece não ter fim. Alvo de constantes invasões, furtos e depredações, o equipamento segue abandonado 11 anos após o fechamento, segundo denúncias de moradores que vivem próximo ao local. Agora, o terreno tem um novo prazo para ser vendido, segundo o governador Jerônimo Rodrigues (PT).
Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (2), o governador disse que a expectativa é que o processo de venda do terreno ocorra ainda neste ano. "Foi publicada a venda do atual terreno. A Bahia tem, nesse caso aqui, em Salvador, a expectativa de que a gente possa fazer o planejamento de ação dentro do nosso programa até dezembro", disse Jerônimo Rodrigues.
Área do antigo Centro de Convenções da Bahia, que desabou há quase dez anos, segue abandonada
Entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) autorizou a venda de diversos terrenos que pertencem ao Estado da Bahia. Entre eles, o antigo Centro de Convenções, o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran) e o Terminal Rodoviário de Salvador. As vendas continuam empacadas desde então.
O antigo Centro de Convenções da Bahia foi fechado em 2015. No ano seguinte, parte do prédio desabou, ferindo três pessoas. Na época, o Governo da Bahia divulgou que o centro seria demolido, mas o empreendimento foi penhorado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT).
O local ficou, durante anos, envolvido na disputa judicial entre o Estado e ex-funcionários da extinta Bahiatursa. Até que em setembro de 2025, o TRT cancelou o arresto e a penhora do imóvel, após um acordo.
Mesmo fora da disputa, o terreno que já foi avaliado em R$ 300 milhões, segue abandonado. Em janeiro deste ano, moradores da região foram surpreendidos por uma grande fumaça saindo do antigo Centro de Convenções. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h, após relatos de que haveria um incêndio em lixo nas proximidades do prédio. Os relatos de invasões e furtos são recorrentes.