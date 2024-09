SALVADOR

Justiça cancela penhora do antigo Centro de Convenções oito anos após desabamento

Processo judicial que envolvia ex-funcionários da Bahiatursa não impede mais a venda do equipamento

Maysa Polcri

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 05:30

Penhora do Centro de Convenções foi cancelada pela Justiça Crédito: Nara Gentil/CORREIO

O antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB), no bairro Stiep, não está mais envolvido na disputa judicial entre o Governo do Estado e ex-funcionários da extinta Bahiatursa. O Tribunal Regional do Trabalho da 5º Região cancelou o arresto e a penhora do imóvel após um acordo firmado em junho deste ano. A partir da decisão da Justiça, o Centro de Convenções não serve mais como garantia para o pagamento da dívida e pode ser vendido.

O cancelamento da penhora acontece oito anos após o desabamento parcial da estrutura, em 23 de setembro de 2016. O episódio, que feriu três pessoas, foi causado por excesso de oxidação da estrutura e por falta de manutenção. A promessa de leilão do Centro de Convenções da Bahia existia desde aquela época, porém o Tribunal Regional do Trabalho suspendeu a demolição por conta da dívida do Governo do Estado com 160 ex-funcionários.

Em 2021, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) chegou a autorizar a venda do equipamento, o que não foi feito devido ao processo de penhora. Em junho deste ano, um acordo entre as partes permitiu que o imóvel deixasse de ser garantia para o pagamento da dívida, que ultrapassou o valor de R$49 milhões. A ação trabalhista foi movida porque o estado não cumpriu, de 1990 a 2008, o Plano de Cargos e Salários dos funcionários da Bahiatursa, antiga Empresa de Turismo da Bahia.

O órgão foi substituído pela Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Sufotur), na gestão do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT). A juíza Mônica Sapucaia, que determinou o cancelamento da penhora, explicou que apenas o caso de um funcionário não foi resolvido. Em sua decisão, a juíza entendeu que o caso único não justificava a penhora do imóvel. O CCB ocupa uma área de 153 mil m², sendo 57 mil m² de área construída e capacidade de 400 quilos por m².

“Houve a celebração de um grande acordo entre as partes. Várias parcelas já foram pagas ou estão sendo pagas através de precatório e RPVs [requisições de pequeno valor]. Eles já foram expedidos e a ordem, agora, é aguardar a ordem de pagamento”, revelou Mônica Sapucaia. Os precatórios são emitidos nos casos que envolvem valores acima de 60 salários mínimos, o que corresponde a R$84.720.

O caso ainda não finalizado no processo envolve uma disputa entre herdeiros de um ex-funcionário da Bahiatursa, segundo a juíza Mônica Sapucaia. “O único pendente, em que há uma disputa por herança, não justifica um gravame sobre um bem tão valioso”, afirmou. Um dos acordos firmados chegou ao valor de R$176 mil, segundo o Tribunal.

Centro de Convenções amarga abandono oito anos após desabamento parcial Crédito: Nara Gentil/CORREIO

Questionada sobre os planos para o Centro de Convenções após o cancelamento da penhora, a Superintendência de Patrimônio do Estado (Supat) disse que o equipamento está “passando por tramitação para regularização junto ao Cartório de Registro de Imóveis”. “A Supat atua para concluir regularizações fundiárias relativas ao referido bem público e finalizar o processo de averbação em nome do Estado”, informou o órgão, sem detalhar quais serão as ações futuras.

O advogado Pedro Fernando Solon, que representou parte dos ex-funcionários da Bahiatursa no processo, comentou a decisão da Justiça. “Quando as pessoas receberam [os valores devidos] não havia mais motivo para manter a penhora. Os pagamentos dos processos em que eu atuei já foram feitos. No decorrer do processo, cerca de oito pessoas faleceram e seus herdeiros receberam”, contou ele, que representou mais de 100 ex-funcionários.

Abandono

Ao longo de oito anos, o Centro de Convenções da Bahia (CCB) amargou o abandono e sofreu com a influência do tempo. Rachaduras, janelas quebradas e ferrugens são visíveis no espaço que já abrigou importantes eventos nacionais e internacionais. Entre eles, a 12º edição do Congresso da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2010. Hoje, o espaço é alvo de furtos, além de servir como rota de fuga para ladrões, segundo denúncias de moradores.

A degradação do equipamento foi alvo de diversas reportagens do CORREIO ao longo dos últimos anos. Em setembro do ano passado, um engenheiro que trabalhou entre 2007 e 2015, no Centro de Convenções, revelou que o Governo do Estado estava ciente da necessidade de reformas antes do desabamento, apesar de só ter investido em melhorias superficiais.

“Em um ano, nós fizemos uma recuperação por causa de um evento. Colocamos ar condicionado, sistema de telefone, consertamos elevador e escadas. Mas, nada significativo foi reparado”, contou o engenheiro Abel Travassos.

Em janeiro de 2020, a Prefeitura de Salvador inaugurou o Centro de Convenções de Salvador (CCS), na Boca do Rio, para suprir a demanda de turismo de negócios na capital. A procura por eventos de grande porte em Salvador é significativa.