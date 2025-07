SOBRADINHO E JUAZEIRO

Advogada alvo de operação fraudou ao menos 30 processos de benefícios previdenciários

Investigada se mudou para o Rio de Janeiro depois de enganar clientes

Segundo a investigação, a advogada agia, principalmente, na solicitação de auxílio de maternidade rural. Na fraude, entretanto, ela falsificava documentos que atestassem vínculo empregatício de clientes com empresas em que eles nunca trabalharam, lesando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). >

"A investigada abordava mulheres grávidas e dizia que elas tinham direito ao benefício só pelo fato de ter filho. Esse auxílio é só para quem está trabalhando no âmbito rural. Por isso, ela, junto com o dono de uma fazenda, fraudava contratos de arrendamento para comprovar um vínculo de trabalho que era suficiente para a pessoa conseguir o benefício", conta um policial envolvido na investigação. >

A fonte explica ainda como o esquema criminoso funcionava. "O que temos de investigação, inclusive com a confissão do dono da fazenda, é que ela pagou R$ 6 mil a ele para assinar os contratos de todas as mães que arranjou para a fraude. Localizamos 30 processos com essas características de fraude, mas há mais processos sob investigação", relatou o policial. >