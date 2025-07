CRIME

Suspeito se disfarça de entregador para roubar mulher em Salvador; veja vídeo

Caso foi registrado no bairro de Mussurunga

Uma ‘tática’ foi utilizada por um suspeito de roubos no bairro de Mussurunga, em Salvador, na tarde de quarta-feira (2). Para despistar policiais e não chamar a atenção de vítimas, um homem se disfarçou de entregador para assaltar uma mulher. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança na rua onde o crime aconteceu. >

Nas imagens, gravadas às 16h50, é possível ver o suspeito, que está com uma ‘bag’ de entregador nas costas, parar a motocicleta, descer e abordar a vítima. Ele chega a revistar os bolsos da mulher, que parece argumentar que não tem nada. O suspeito desiste do assalto em um primeiro momento e até volta para a moto. >

No entanto, antes que a mulher escape, ele retorna e pede a mochila que a vítima está carregando nas costas. Ao pegar o objeto, o suspeito foge do local e a mulher observa, ainda sem acreditar no crime. A Polícia Civil foi procurada para responder se registrou o caso e a reportagem aguarda retorno. Veja o vídeo abaixo:>