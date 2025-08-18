Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Só se vê na Bahia: mais um poste é instalado no meio de rodovia, desta vez, federal

Leia a coluna

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 12:15

Trecho da BR-030 entre os municípios de Cocos e Feira da Mata
Trecho da BR-030 entre os municípios de Cocos e Feira da Mata Crédito: Leitor/CORREIO

Motoristas que trafegam pela BR-030, no trecho entre os municípios de Cocos e Feira da Mata, no oeste da Bahia, se deparam com uma situação inusitada e perigosa: um poste instalado bem no meio da pista. A rodovia é de mão dupla e, por causa do obstáculo, condutores precisam aguardar a passagem de outros veículos para seguir pela contramão.

Esta não é a primeira vez que um caso assim ocorre no estado. No início deste ano, ganhou repercussão nacional a instalação de um poste no meio da BA-026, entre Rio do Antônio e Caculé, no sudoeste baiano, também colocando em risco quem passava pela via.

No fim do ano passado, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou investimentos de R$ 240 milhões para a pavimentação de 88,6 quilômetros da BR-030, entre Cocos e Carinhanha. Mesmo assim, problemas estruturais seguem marcando a rodovia.

O episódio volta a expor falhas na execução e fiscalização de obras viárias no estado, além de aumentar a preocupação com a segurança dos motoristas que utilizam a estrada.

Mais recentes

Imagem - Ram atualiza picapes que chegam a rebocar 9 toneladas e custam até R$ 680 mil

Ram atualiza picapes que chegam a rebocar 9 toneladas e custam até R$ 680 mil
Imagem - ‘Diaba Loira’: sucessão, mãe executada e milhares de seguidores

‘Diaba Loira’: sucessão, mãe executada e milhares de seguidores
Imagem - Redes sociais também infantilizam adultos

Redes sociais também infantilizam adultos

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil
01

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil

Imagem - Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio
02

Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio

Imagem - Adolescente é morto e idoso é baleado em ataque a tiros em bar de Salvador
03

Adolescente é morto e idoso é baleado em ataque a tiros em bar de Salvador

Imagem - Atakarejo abre duas novas lojas na Bahia e gera 700 empregos
04

Atakarejo abre duas novas lojas na Bahia e gera 700 empregos