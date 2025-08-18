COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

Só se vê na Bahia: mais um poste é instalado no meio de rodovia, desta vez, federal

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 12:15

Trecho da BR-030 entre os municípios de Cocos e Feira da Mata Crédito: Leitor/CORREIO

Motoristas que trafegam pela BR-030, no trecho entre os municípios de Cocos e Feira da Mata, no oeste da Bahia, se deparam com uma situação inusitada e perigosa: um poste instalado bem no meio da pista. A rodovia é de mão dupla e, por causa do obstáculo, condutores precisam aguardar a passagem de outros veículos para seguir pela contramão.

Esta não é a primeira vez que um caso assim ocorre no estado. No início deste ano, ganhou repercussão nacional a instalação de um poste no meio da BA-026, entre Rio do Antônio e Caculé, no sudoeste baiano, também colocando em risco quem passava pela via.

No fim do ano passado, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou investimentos de R$ 240 milhões para a pavimentação de 88,6 quilômetros da BR-030, entre Cocos e Carinhanha. Mesmo assim, problemas estruturais seguem marcando a rodovia.