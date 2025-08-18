AUTOS

Ram atualiza picapes que chegam a rebocar 9 toneladas e custam até R$ 680 mil

Motor diesel aplicado na 2500 e na 3500 chega aos 436 cv de potência e 149 kgfm de torque

Antônio Meira Jr.

De Brotas, SP Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:00

A 2500 passou por uma atualização na dianteira e seu motor melhorou o rendimento Crédito: Pedro Bicudo/ Divulgação

Dodge Ram, assim eram conhecidas as primeiras picapes da marca que chegaram ao Brasil, há 20 anos. Se tornaram sonhos de consumo e fizeram parte de letras de músicas populares. No entanto, desde 2009, Ram e Dodge foram separadas, apesar de continuarem fazendo parte do mesmo grupo - antes FCA e, desde 2021, Stellantis. Dessa forma, a Ram é responsável por picapes e vans, enquanto a Dodge segue com esportivos e SUVs. Mesmo assim, muitos ainda confundem.

Em relação ao mercado, o Brasil é o maior da Ram fora da América do Norte, e isso concedeu alguns privilégios para a filial nacional. Um deles foi o desenvolvimento de um modelo, a Rampage, produzida em Pernambuco. Inclusive, outro modelo foi desenvolvido aqui e será feito na Argentina no final deste ano, a Dakota - leia mais no final do texto.

O modelo que deixou a Ram famosa no país, a 2500 acaba de ser atualizado. Juntamente com ela, a 3500 também tem novidades. Na mecânica, a principal novidade é a atualização do propulsor turbodiesel de 6.7 litros. Produzido pela Cummins, parceira da Ram há 35 anos, o motor passou a entregar 436 cv de potência e incríveis 149 kgfm de torque. O acréscimo foi de 59 cv e 32 kgfm na comparação com o engenho anterior.

O motorzão é sempre associado a uma transmissão automática de oito velocidades, produzida pela ZF, e tração 4x4. Para completar, há um sofisticado sistema de reboque, principalmente para quem vai utilizar as picapes para rebocar um trailer. Afinal, a 2500 pode puxar até 8.948 kg, enquanto a 3500 alcança 9.079 kg.



O controle do freio do reboque pode ser feito automaticamente ou por meio de um comando no console central. Além disso, há uma boa capacidade de carga: 1.001 (2500) e 1.599 kg (3500).

Porém, esses utilitários não se resumem à força bruta. São extremamente luxuosos, equipados com bancos dianteiros elétricos, sistema de som de alta fidelidade e diversos equipamentos eletrônicos de auxílio à condução. E se você acha que pode ser complicado manobrar os 6,06 metros de comprimento por 2,12 m de largura (sem contar os retrovisores), a engenharia instalou oito câmeras.

De qualquer forma, para conduzir uma delas é necessária uma CNH do tipo C. E, é claro, pode pagar pelo menos R$ 559.990, preço da 2500 Laramie. Pela edição Night Edition a empresa ainda cobra mais R$ 60 mil para incorporar, entre outros detalhes, estribos laterais elétricos e um sistema de som com 16 alto-falantes e subwoofer de 10 polegadas. Já a 3500 está disponível na configuração Long Horn por R$ 679.990.

A 3500 é oferecida na versão Long Horn e tem capacidade de reboque superior a 9 toneladas Crédito: Pedro Bicudo/ Divulgação