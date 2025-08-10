Mercado automotivo cresce mais de 14% no país e quase 37% na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Antônio Meira Jr.
Publicado em 10 de agosto de 2025 às 11:00
Com o emplacamento de 229.965 automóveis e comerciais leves zero-quilômetro, julho teve um crescimento de 13,74% na comparação com junho. Além de três dias úteis a mais, outros fatores impactaram no aumento das vendas.
"A nova política de IPI para automóveis impactou os preços dos veículos de entrada, o que estimulou a demanda já no mês da sua implementação e deve refletir nos emplacamentos do restante do ano", explica Arcelio Junior, presidente da Fenabrave, federação dos revendedores de veículos zero-quilômetro.
MAIS EMPLACADOS NO BRASIL
No mercado brasileiro, o Volkswagen Polo aproveitou bem a nova política do IPI assumiu a liderança com 12.940 unidades zero-quilômetro licenciadas. Foram apenas 45 unidades a mais que a Fiat Strada (12.895), que ficou com a segunda posição.
A Fiat também trabalhou bem com o IPI e levou o Argo (9.966) para a terceira posição, na frente do VW T-Cross (9.022), quarto colocado. Na quinta posição, outro Fiat, o Mobi (8.099).
Da sexta à décima colocação ficaram: Hyundai Creta (7.856), Chevrolet Onix (7.689), Chevrolet Tracker (6.974), Toyota Corolla Cross (6.866) e Nissan Kicks (6.341).
RESULTADOS DAS VENDAS NA BAHIA
Na Bahia, o resultado foi superior à média nacional. Com 9.280 automóveis e comerciais leves emplacados no último mês, a alta foi de 36,79% na comparação com junho.
O crescimento também foi grande (18,25%) quando comparado com julho do ano passado.
MAIS EMPLACADOS NO ESTADO
No mercado baiano, a Fiat Strada seguiu na ponta com 683 emplacamentos em julho. A segunda colocação foi do Hyundai Creta, com 437 licenciamentos, e a terceira, do Toyota Corolla Cross, com 406 unidades.
Em quarto lugar ficou a Toyota Hilux (352) e, em quinto, o VW Polo (287). Da sexta à décima posição, ficaram: Renault Duster (274), Fiat Pulse (267), Nissan Kicks (264), Fiat Toro (261) e Volkswagen T-Cross (254).
INTERESSE PELOS CHINESES NA BAHIA
O interesse dos baianos por carros de montadoras chinesas cresceu 30% em 2025. É o que mostra um levantamento do Webmotors Autoinsights, ferramenta que reúne dados e informações sobre o mercado automotivo brasileiro.
O estudo considera a quantidade de buscas e visitas feitas na plataforma por modelos novos e usados dessas fabricantes, entre janeiro e julho, em comparação com o mesmo período do ano passado.
Ao se analisar apenas os acessos feitos a veículos dessas marcas na Bahia, a Caoa Chery aparece na frente, com 44,69%, seguida por BYD (35,15%) e GWM (10,89%).