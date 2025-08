AUTOS

Proprietária da Volvo e da Lotus, Geely retorna ao Brasil em parceria com a Renault

Primeiro modelo é elétrico e tem autonomia superior a 400 quilômetros

Antônio Meira Jr.

De São Paulo* Publicado em 5 de agosto de 2025 às 10:30

O elétrico EX5 é o veículo de estreia da Geely em seu recomeço no Brasil Crédito: Rodolfo Bührer/ Divulgação

A primeira passagem da Geely no Brasil não deixou saudades. Na década passada, entre 2014 e 2016, foram importados dois modelos da marca chinesa pelo Grupo Gandini, o mesmo da Kia. O negócio não foi adiante e, depois de nove anos, a empresa retorna ao país em uma parceria com a Renault. Desde a última vez que esteve no país, seus produtos deram um salto de qualidade e, como grupo, a empresa vendeu 1,93 milhões de carros no primeiro semestre. >

Fundada em 1986, entrou no ramo automotivo 11 anos depois. Há quinze anos, controla a sueca Volvo e, desde 2017, é responsável pela britânica Lotus. Além disso, é parceira da Mercedes-Benz na Smart e controla marcas como Zeekr e Lynk & Co. As únicas companhias que ainda não têm previsão para o mercado nacional são a Lotus e a Smart, as demais já estão aqui - a Lynk & Co estreia até o final do ano. Porém, todas contam com atuação independente.>

Apesar de não fazer parte do mesmo grupo da Renault, os dois fabricantes possuem uma parceria para produção de motores, a Horse. Inclusive, o propulsor que equipa o Renault Kardian e a nova geração do Nissan Kicks é fornecido por ela. Dessa sinergia surgiu a oportunidade da empresa francesa, que atua há 26 anos como fabricante no mercado brasileiro, distribuir e comercializar os produtos da Horse por aqui.>

Para este ano, a Renault planejou para a Geely a abertura de 23 concessionárias. Como apoio, serão feitos 22 pontos de vendas em shoppings. Em Salvador, o início será com um estande no Salvador Shopping, a partir do dia 15, e a concessionária tem previsão de inauguração na segunda quinzena de outubro. Será instalada na Avenida ACM, defronte ao Hiperposto.>

Geely EX5 1 de 5

PRIMEIRO PRODUTO>

A promessa da Geely é ter um portfólio com diversas opções de motorização no país, mas o início será com um modelo elétrico. O escolhido é o EX5, um SUV elétrico com dimensões superiores às encontradas em modelos como Jeep Compass e Toyota Corolla Cross, mas com preços que o coloca na disputa com esses SUVs.>

O EX5 tem 4,61 metros de comprimento, 1,91 m de largura, 1,67 m de altura e 2,75 m de distância entre-eixos. Como comparação, o veículo da Toyota tem 4,46 m de comprimento e 2,64 m de entre-eixos e o da Jeep 4,39 m e 2,64 m de entre-eixos. Em relação aos preços, a Geely vai oferecer duas versões: R$ 205.800 (Pro) e R$ 225.800 (Max). >

A motorização e a bateria são a mesma para ambos, o que difere são os equipamentos, que no mais caro incluem massagem nos bancos dianteiros, sistema de som com 16 alto-falantes, sistema de auxílios à condução (ADAS), teto solar panorâmico, entre outros itens. Os dois contam com seis anos de garantia total e a bateria tem cobertura por oito anos, sempre limitadas por 150 mil quilômetros.>

Com 218 cv de potência, o EX5 oferece até 413 km de autonomia pela aferição do Inmetro Crédito: Rodolfo Bührer/ Divulgação

As duas configurações são muito bem equipadas e oferecem comandos de voz para diversos equipamentos, basta dizer "Olá Geely" e solicitar ajustes na temperatura, abertura do teto solar ou uma opção de destino, por exemplo. São sempre seis airbags, quatro câmeras que formam uma visão de 360 graus e nenhum deles tem pneu de socorro. No lugar do estepe, há um kit de reparo.>

A autonomia é um dos pontos fortes desse Geely e, conforme o Inmetro, pode percorrer até 413 quilômetros. Mérito do conjunto motriz e do peso do veículo (1.715 kg), muito bom para um elétrico. Como comparação, o Compass Longitude pesa 1.585 kg. A bateria Short Blade Geely de Lítio Fosfato Ferro (LFP) tem 60.22 kWh de capacidade. No total, são quatro níveis de regeneração de energia, cuja eficiência regenerativa chega a 94,18%.>

Com somente 79,8 kg, o motor elétrico, que combina 11 componentes em um, é instalado na dianteira e entrega 218 cv de potência e 32,6 kgfm de torque. De acordo com a Geely, ele acelera de zero a 100 km/h em 6,9 segundos, na versão Pro, e em 7,1 segundos na Max, que é mais 50 kg mais pesada.>