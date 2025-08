OPORTUNIDADES

Concursos públicos têm 32 mil vagas abertas com salários de até R$ 41 mil; confira

Há vagas para nível médio, técnico e superior

Diversos concursos públicos oferecem 32 mil vagas com salários de até R$ 41 mil em todo o país. Há cargos para candidatos do ensino fundamental ao nível superior. >

O salário mais alto será pago para quem for aprovado no processo seletivo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS). Ainda há vagas para prefeituras, Polícia Civil e Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). >