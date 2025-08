INTERMUNICIPAL

Empresas de ônibus que atendem 100 cidades baianas anunciam fim das atividades

Linhas deixarão de operar a partir do dia 1º de setembro

Maysa Polcri

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 09:00

Viação Regional foi fundada em 1995 Crédito: Divulgação

A Viação Regional, empresa de ônibus fundada em 1995, e a Viação Jauá, originada em 1997, anunciaram o fim de suas atividades. As linhas, que operam viagens intermunicipais, deixarão de rodar a partir do dia 1º de setembro. Juntas, as empresas possuem mais de 300 colaboradores e são responsáveis pelo transporte de dois milhões de passageiros por ano, atendendo mais de 100 cidades. >

O anúncio foi feito no perfil conjunto das empresas em redes sociais. De acordo com o comunicado, as linhas passarão a ser operadas por outras empresas. "Viemos informar que a partir de 1º de setembro de 2025, as empresas Viação Regional e Jauá terão suas atividades encerradas. As atividades serão repassadas para outras empresas. Desde já, queremos agradecer a todos que fizeram parte da nossa história", dizem. >

A Viação Regional foi criada em Salvador, no final da década de 1990, com foco de atuação no serviço de fretamento, transportando funcionários das Indústrias do Pólo Petroquímico de Camaçari e turismo. A partir de 1999, passou a operar linhas intermunicipais e metropolitanas, através de concessões. Entre as principais cidades atendidas estão Alagoinhas, Camaçari, Feira de Santana e Paulo Afonso. >

Ao anunciar o encerramento das atividades, as empresas enviaram um recado aos passageiros. "Afinal, nada é para sempre, mas pode ser inesquecível. Esperamos que sejamos inesquecíveis para cada um de vocês", completaram. A reportagem entrou em contato com as empresas, mas não obteve retorno sobre o que motivou o fim das atividades. >