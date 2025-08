SE SURPREENDEU

Mulher revela o que viu ao 'morrer por 17 minutos' em academia: 'Não me senti em paz'

Victoria Thomas sofreu parada cardíaca durante treino forte e passou três dias em coma

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 13:57

Victoria Thomas sofreu parada cardíaca durante forte treino em academia Crédito: Reprodução

Uma mulher revelou o que viu após "morrer por 17 minutos" enquanto malhava em uma academia de ginástica em Bristol, na Inglaterra. Victoria Thomas estava no meio de uma série de exercícios quando sofreu uma parada cardíaca, aos 35 anos. Ao contrário do que muitos relatam em experiências de "quase morte", a contadora disse que não se sentiu em paz.>

Em entrevista ao jornal "Daily Mirror", ela explicou como tudo aconteceu. Falou que se ficou enjoada após uma sessão de levantamento de peso e comentou com uma amiga que sentia como se toda a sua energia e força "simplesmente tivessem sumido do corpo". "Eu também estava me sentindo um pouco tonta. Eu mal tinha dito isso quando de repente desabei no chão", afirmou.>

Famosas que foram visitadas pela cegonha em 2025 1 de 12

A britânica estava em parada cardíaca. Uma ambulância chegou em poucos minutos e os paramédicos iniciaram o procedimento de ressuscitação, mas o tempo ia passando sem que Victoria respondesse. Os socorristas chegaram a temer pelo "pior".>

"Quando aconteceu, tudo ficou preto e não havia nada, então me dei conta de que estava olhando para baixo, para o meu corpo. Eu estava flutuando perto do teto e olhando para mim mesma no chão da academia. Meu primeiro pensamento foi que minhas pernas pareciam muito gordas. E quando olhei para uma foto minha tirada minutos antes de desmaiar, pude ver que minhas pernas estavam inchadas", contou.>

"Não vi nenhuma luz, nem me senti em paz, estava apenas me observando e conseguia ver algumas máquinas amarelas ao meu redor", acrescentou. Após 17 minutos, o coração de Victoria voltou a bater.>

"Eles nunca desistiram de mim. Os minutos passavam, mas eles se recusavam a parar de tentar. Eu era tão jovem, em forma e saudável, e tudo aconteceu do nada", comentou a mulher, agora com 41 anos.>

Victoria passou três dias em coma. A britânica, que não tem histórico familiar de problemas cardíacos, recebeu um marcapasso para reanimar o coração caso o corpo sofresse uma nova parada cardíaca. >

"Voltei a jogar netball (esporte com bola praticado em quadra retangular por duas equipes de sete jogadores que é bastante popular em países da Comunidade Britânica) três semanas depois do ocorrido, com meu desfibrilador. Era um choque cada vez que ele disparava, mas me permitiu continuar vivendo minha vida normalmente, pelo que sou muito grata", celebrou.

>

As maiores dificuldades ocorreram em 2021, quando Victoria engravidou. Segundo ela, a gravidez colocava pressão em seu coração e fazia com que ela tivesse paradas cardíacas regularmente. Mas a contadora seguiu forte até o fim da gestação e deu à luz.

>