Marido de ex-paquita usa IA para criar funk contra Trump e viraliza: 'Hit do carnaval'

Música criada por Eduardo Moreira, com ajuda da inteligência artificial, ultrapassa 1,2 milhão de visualizações

O brasileiro não perde tempo quando o assunto é transformar crise em piada e agora, em funk. O novo alvo do humor musical é ninguém menos que Donald Trump. Em resposta bem-humorada ao aumento das tarifas de importação de produtos brasileiros anunciado pelo ex-presidente dos EUA, surgiu “Ô Trampi”, um funk que conquistou a internet com mais de 1,2 milhão de visualizações nas primeiras 24 horas. >

A música foi criada por Eduardo Moreira, de 49 anos, empresário, ex-banqueiro e fundador do portal ICL Notícias. Eduardo também é casado com a atriz e ex-paquita Juliana Baroni e agora, assumidamente, um “compositor frustrado”.>

“Escrevi a letra, pedi ajuda da IA para criar a batida e o coro, e em cinco minutos estava tudo pronto. Quando terminei, falei pra Juliana: ‘isso vai grudar na cabeça do povo!’”, contou ele em entrevista ao jornal Extra.>

Publicada de forma despretensiosa nas redes-sociais, a faixa rapidamente viralizou entre vídeos de dança e sátira no TikTok e no Instagram, sempre acompanhada de críticas bem-humoradas. A inspiração veio da fala recente do presidente Lula sobre um suposto pedido de Eduardo Bolsonaro para que Trump salvasse seu pai de uma possível prisão e assim nasceu o provocativo refrão “Ô Trampi”.>