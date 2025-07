FAMOSOS

Diogo Nogueira surge com novo visual após transplante capilar e agita web: 'Queremos Diogo de volta!'

Cantor apareceu com barba e cabelo renovados, e fãs até pedem explicações a Paolla Oliveira

Diogo Nogueira está dando o que falar nas redes sociais. Aos 44 anos, o sambista reapareceu com um visual completamente diferente e deixou muita gente confusa e chocada com a transformação. Conhecido há anos por seu estilo careca e barba aparada, o cantor agora exibe uma cabeleira cheia e barba mais volumosa. >

Nos comentários de suas postagens mais recentes, seguidores estão reagindo com espanto e bom humor. “Passei 10 minutos tentando lembrar quem era esse homem que eu sigo”, escreveu uma fã. “Achei que a conta do Diogo tivesse sido invadida!”, brincou outro. Houve até quem recorresse à atriz Paolla Oliveira, namorada do cantor, para tentar entender a mudança: “Paolla, o que fizeram com seu marido? Queremos o Diogo de volta!”.>