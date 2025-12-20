Acesse sua conta
Quantas fatias de pizza é preciso comer para 'dar prejuízo' no rodízio?

Cálculo por trás do “lucro” da pizzaria revela o número de fatias que pode virar o jogo a seu favor

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 10:30

Pizza
Pizza Crédito: Divulgação

Se você já entrou em um rodízio de pizza com a meta de “comer até dar prejuízo”, saiba que não está sozinho. A missão virou quase um esporte nacional entre os amantes de massas, que encaram a refeição como um verdadeiro desafio gastronômico.

Mas, afinal, quantas fatias de pizza precisamos comer para o rodízio deixar de ser vantajoso para a pizzaria? A resposta envolve contas de custo, apetite estratégico e até algumas armadilhas psicológicas que os restaurantes usam para você desistir antes da hora.

Segundo donos de pizzarias consultados por portais especializados e fóruns do setor, o custo médio de uma pizza para o estabelecimento gira entre R$ 10 e R$ 20, dependendo dos ingredientes. Já o preço médio pago pelo cliente em um rodízio varia de R$ 40 a R$ 60, com direito a sabores salgados, doces e, em alguns casos, pratos extras como massas e frangos.

Pizza

Pizza por Divulgação
Pizza por Divulgação
Pizza por Divulgação
Pizza por Divulgação
Pizza por Divulgação
Pizza por Divulgação
Pizza por Divulgação
1 de 7
Pizza por Divulgação

A lógica, portanto, é simples: uma pizza média tem 8 fatias. Se o cliente consumir entre 12 e 16 fatias, ou o equivalente a 1,5 a 2 pizzas inteiras, começa a entrar na zona do prejuízo para o restaurante, principalmente se priorizar sabores caros como camarão, quatro queijos ou chocolate com morango.

Mas o jogo não é só sobre quantidade. Como explicam especialistas, “o prejuízo é relativo. Se o cliente beber só água, comer três fatias e ocupar a mesa por duas horas, o dono já começa a suar frio”.

Pizza

Pizza do Healthy por Divulgação
Pizza do Healthy por Divulgação
Pizza do Mariposa por Divulgação
Pizza do Mariposa por Divulgação
Pizza do Healthy por Divulgação
Pizza do Mariposa por Divulgação
1 de 6
Pizza do Healthy por Divulgação

Entre as táticas mais comuns dos “desafiantes do rodízio” estão: evitar bordas, ignorar os sabores mais simples e alternar salgado e doce para não enjoar. E claro, nada de refrigerante, a meta é otimizar o espaço do estômago.

Apesar de toda a matemática e planejamento, a ideia de “dar prejuízo” ao rodízio segue sendo mais folclórica do que real. Afinal, poucos têm estômago (literalmente) para isso.

Tags:

Pizza

