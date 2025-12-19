Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sol em Aquário muda completamente a vida de 3 signos em janeiro

Momento astrológico traz renovação mental e o desejo de ver o mundo sob uma nova ótica

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 19:42

Energia solar muda destino dos signos
Energia solar muda destino dos signos Crédito: Imagem criada por IA

Em janeiro, o Sol ingressa em Aquário, que apesar de controverso para muitos, é o signo da inovação, liberdade e do pensamento coletivo. Essa movimentação astrológica, mas potente, traz uma energia de renovação mental e o desejo de ver o mundo sob uma nova ótica.

Por isso, com a chegada do Sol em Aquário, a vida de três signos muda completamente, impulsionando-os a quebrar padrões, a buscar originalidade e a abraçar uma visão progressista de si mesmos e do futuro. Confira:

Aquário

Com o Sol em seu próprio signo, você é o principal foco dessa energia transformadora. Sua mente se expande para novas ideias, revelações e um senso de propósito coletivo. Esse é o seu momento de brilhar, de se conectar com comunidades e causas, além de manifestar sua singularidade. Assim sua perspectiva de vida se alinha com uma visão mais livre e futurista.

Leão

Em oposição ao seu signo, o Sol em Aquário, traz uma nova perspectiva para seus relacionamentos e para a forma como você se vê dentro deles. Você será impulsionado a buscar mais liberdade e originalidade nas parcerias, tanto pessoais quanto profissionais. Antigas dinâmicas podem ser questionadas, levando a uma nova compreensão de amor e da colaboração.

Escorpião

A energia aquariana ilumina sua casa através das transformações e do poder compartilhado. O Sol em Aquário muda sua perspectiva sobre o controle e a vulnerabilidade, incentivando-o a desapegar de padrões antigos e a abraçar a inovação. Este é um momento para questionar tabus e para reformular o que significa ter poder, buscando soluções mais colaborativas e progressistas.

Tags:

Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Fechamento de ciclo: O que a energia desta sexta revela sobre o fim de semana do seu signo (19 de dezembro)

Fechamento de ciclo: O que a energia desta sexta revela sobre o fim de semana do seu signo (19 de dezembro)
Imagem - 5 signos estão com toda sorte a seu favor e tem 90% de possibilidade de ganhar na Mega da Virada

5 signos estão com toda sorte a seu favor e tem 90% de possibilidade de ganhar na Mega da Virada
Imagem - Pai de menina: Xamã encanta ao mostrar momento com a filha

Pai de menina: Xamã encanta ao mostrar momento com a filha

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)
01

Hora de fechar a boca: tire a sua sorte do dia para esta sexta (19)

Imagem - A intuição guia com precisão estes 4 signos nesta sexta-feira (19 de dezembro), e ignorar os sinais pode custar caro
02

A intuição guia com precisão estes 4 signos nesta sexta-feira (19 de dezembro), e ignorar os sinais pode custar caro

Imagem - 4 signos terão um empurrãozinho do Anjo da Guarda para conquistar os sonhos em 2026
03

4 signos terão um empurrãozinho do Anjo da Guarda para conquistar os sonhos em 2026

Imagem - Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto
04

Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto