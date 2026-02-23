ASTROLOGIA

3 signos têm uma virada poderosa nesta madrugada e veem a vida finalmente melhorar na terça (23 de fevereiro)

Lua em Gêmeos prepara o terreno para uma semana de resultados reais e lucro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 23:50

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia está terminando, mas a engrenagem do destino continua girando em alta velocidade. Esta madrugada de segunda para terça marca uma virada de chave para quem soube plantar as sementes da comunicação hoje. Para Capricórnio, Touro e Virgem, os resultados das conversas de hoje começarão a aparecer de verdade nas próximas horas. Se você organizou sua rotina e não se perdeu no barulho, prepare-se para uma colheita rápida.



Capricornianos verão que o foco nos detalhes do cotidiano valeu a pena. Amanhã, a agitação do ambiente será apenas um pano de fundo para a sua eficiência. Já para os Taurinos, o foco na circulação de dinheiro e na diversificação de renda ganhará corpo. A madrugada é excelente para deixar a intuição trabalhar em cima dos planos financeiros que você traçou hoje; as respostas virão como "insights" logo ao acordar.

A grande virada acontece quando paramos de lutar contra o ritmo do mundo e aprendemos a surfar nele. A Lua em Gêmeos exige que sejamos flexíveis. Se algo não saiu como planejado hoje, não se estresse: a terça-feira trará novas informações e caminhos. O importante é não dormir com a mente "travada". Leia algo inspirador, anote aquela ideia brilhante que surgiu do nada e confie que o movimento está a seu favor.

