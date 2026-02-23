Acesse sua conta
3 signos têm uma virada poderosa nesta madrugada e veem a vida finalmente melhorar na terça (23 de fevereiro)

Lua em Gêmeos prepara o terreno para uma semana de resultados reais e lucro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 23:50

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia está terminando, mas a engrenagem do destino continua girando em alta velocidade. Esta madrugada de segunda para terça marca uma virada de chave para quem soube plantar as sementes da comunicação hoje. Para Capricórnio, Touro e Virgem, os resultados das conversas de hoje começarão a aparecer de verdade nas próximas horas. Se você organizou sua rotina e não se perdeu no barulho, prepare-se para uma colheita rápida.

Capricornianos verão que o foco nos detalhes do cotidiano valeu a pena. Amanhã, a agitação do ambiente será apenas um pano de fundo para a sua eficiência. Já para os Taurinos, o foco na circulação de dinheiro e na diversificação de renda ganhará corpo. A madrugada é excelente para deixar a intuição trabalhar em cima dos planos financeiros que você traçou hoje; as respostas virão como "insights" logo ao acordar.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Cor e número da sorte de hoje (23 de fevereiro): estabilidade financeira, decisões maduras e equilíbrio emocional guiam os signos

A semana (entre 23 de fevereiro a 1º de março) marca uma virada inesperada que melhora drasticamente a vida de 3 signos

O universo responde aos esforços silenciosos e abençoa Touro, Gêmeos, Leão e Peixes de forma clara e evidente hoje (23 de fevereiro)

Carta domina o Baralho Cigano desta segunda-feira (23 de fevereiro): atenção com tensões e necessidade de controle emocional

Anjo da Guarda desta segunda (23 de fevereiro) alerta 3 signos: tenha atitude firme para resolver pendências e evitar novos problemas

A grande virada acontece quando paramos de lutar contra o ritmo do mundo e aprendemos a surfar nele. A Lua em Gêmeos exige que sejamos flexíveis. Se algo não saiu como planejado hoje, não se estresse: a terça-feira trará novas informações e caminhos. O importante é não dormir com a mente "travada". Leia algo inspirador, anote aquela ideia brilhante que surgiu do nada e confie que o movimento está a seu favor.

Descanse com a mente aberta. O universo já ajustou as frequências para que sua voz seja ouvida e seus projetos ganhem asas. A semana está só começando, mas a virada poderosa que você buscava já está em andamento nos bastidores do céu. Amanhã, o mundo estará pronto para ouvir o que você tem a dizer.

