A semana (entre 23 de fevereiro a 1º de março) marca uma virada inesperada que melhora drasticamente a vida de 3 signos

Depois de enfrentar instabilidade e testes emocionais, três signos atravessam a fase mais difícil e começam a sentir alívio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 11:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

A semana de 23 de fevereiro a 1º de março traz revisões, imprevistos e situações que exigem maturidade na comunicação e controle das reações. É um período que pode parecer confuso no início, com tensões que mexem tanto com a vida pessoal quanto com decisões profissionais. Ainda assim, essa instabilidade funciona como um ajuste necessário. Para três signos, atravessar esses dias representa o fim de um peso e o início de uma fase mais equilibrada. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: A comunicação pode ficar truncada, especialmente no ambiente profissional. Mudanças inesperadas trazem pressão, mas também mostram onde é preciso se adaptar. Evite conflitos desnecessários e mantenha postura firme e prática. Cuidar da saúde e do equilíbrio emocional faz toda a diferença agora. Passada a tensão, você se sente mais seguro e estável.

Dica cósmica: Firmeza e calma caminham juntas.

Filmes para o signo de Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
1 de 10
Aquário: Questões ligadas à comunicação e ao dinheiro pedem atenção. Mal-entendidos podem surgir se houver pressa ou excesso de autoconfiança. No trabalho, evite decisões impulsivas e confirme informações antes de se posicionar. Flexibilidade será essencial para manter a estabilidade. Apesar dos desafios, você encerra a semana com mais clareza e sensação de controle.

Dica cósmica: Escute mais antes de reagir.

Filmes para o signo de Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
1 de 10
Peixes: A semana mexe diretamente com sua mente e suas inseguranças. Pensamentos repetitivos podem gerar dúvida e cansaço emocional. Situações antigas podem reaparecer apenas para serem resolvidas de vez. Evite reagir no calor do momento e priorize descanso. Depois desse período, a sensação é de alívio e reorganização interna.

Dica cósmica: Silêncio estratégico é força.

Filmes para o signo de Peixes

As Aventuras de Pi - Espiritualidade e imaginação por Reprodução
Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças – Emoção e memória por Reprodução
O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Delicadeza, imaginação e afeto por Reprodução
Ela - Amor idealizado por Reprodução
Amor Além da Vida – Sensibilidade extrema por Reprodução
Me Chame Pelo Seu Nome – Emoção pura por Reprodução
As Vantagens de Ser Invisível – Empatia e sentimento por Reprodução
O Curioso Caso de Benjamin Button – Tempo e sensibilidade por Reprodução
O Labirinto do Fauno – Fantasia e dor por Reprodução
A Forma da Água – Amor sensível e simbólico por Reprodução
1 de 10
