A semana (entre 23 de fevereiro a 1º de março) marca uma virada inesperada que melhora drasticamente a vida de 3 signos

Depois de enfrentar instabilidade e testes emocionais, três signos atravessam a fase mais difícil e começam a sentir alívio

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 11:00

Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

A semana de 23 de fevereiro a 1º de março traz revisões, imprevistos e situações que exigem maturidade na comunicação e controle das reações. É um período que pode parecer confuso no início, com tensões que mexem tanto com a vida pessoal quanto com decisões profissionais. Ainda assim, essa instabilidade funciona como um ajuste necessário. Para três signos, atravessar esses dias representa o fim de um peso e o início de uma fase mais equilibrada. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: A comunicação pode ficar truncada, especialmente no ambiente profissional. Mudanças inesperadas trazem pressão, mas também mostram onde é preciso se adaptar. Evite conflitos desnecessários e mantenha postura firme e prática. Cuidar da saúde e do equilíbrio emocional faz toda a diferença agora. Passada a tensão, você se sente mais seguro e estável.

Dica cósmica: Firmeza e calma caminham juntas.

Aquário: Questões ligadas à comunicação e ao dinheiro pedem atenção. Mal-entendidos podem surgir se houver pressa ou excesso de autoconfiança. No trabalho, evite decisões impulsivas e confirme informações antes de se posicionar. Flexibilidade será essencial para manter a estabilidade. Apesar dos desafios, você encerra a semana com mais clareza e sensação de controle.

Dica cósmica: Escute mais antes de reagir.

Peixes: A semana mexe diretamente com sua mente e suas inseguranças. Pensamentos repetitivos podem gerar dúvida e cansaço emocional. Situações antigas podem reaparecer apenas para serem resolvidas de vez. Evite reagir no calor do momento e priorize descanso. Depois desse período, a sensação é de alívio e reorganização interna.

Dica cósmica: Silêncio estratégico é força.