Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mariana Rios decide mostrar rosto do filho pela primeira vez e surpreende fãs: 'Um útero ou uma máquina de xerox?'

Atriz publica fotos do pequeno Palo, que completou dois meses, e se declara em texto emocionante nas redes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 12:30

Mariana Rios
Mariana Rios Crédito: Reprodução/Instagram

Mariana Rios emocionou seguidores ao mostrar, pela primeira vez, o rosto do filho, Palo, fruto do relacionamento com Juca Diniz. O bebê completou dois meses e apareceu em um carrossel de fotos publicado no domingo (22).

Nas imagens, a atriz surge com o pequeno no colo, em momentos de intimidade, e também ao lado do companheiro. Um dos registros mostra Palo próximo a um bolo em comemoração aos dois meses de vida. A publicação rapidamente repercutiu entre fãs, que destacaram a semelhança entre mãe e filho.

Mariana Rios e o filho, Palo

Mariana Rios e o filho, Palo por Reprodução
Mariana Rios e o filho, Palo por Reprodução
Mariana Rios e o filho, Palo por Reprodução
1 de 3
Mariana Rios e o filho, Palo por Reprodução

No texto que acompanha as fotos, Mariana descreveu a rotina com o primogênito e falou sobre a alegria de oferecer colo sempre que o bebê deseja. “Você ama um colinho, e minha maior alegria nos últimos dois meses tem sido te presentear com o meu quantas vezes por dia você quiser. Escuto tanto a frase dizendo que bebê precisa se acostumar no berço. Eu dou é risada, porque quando você vem para o meu colo eu digo: ‘abraça a mamãe’. E desse abraço nós dois não queremos sair”, escreveu.

Leia mais

Imagem - Pai de Chaiany do BBB 26 é dono de empresa milionária? Entenda de onde surgiu o boato

Pai de Chaiany do BBB 26 é dono de empresa milionária? Entenda de onde surgiu o boato

Imagem - Como é a mansão de Marcus Buaiz e Isis Valverde em Los Angeles, com vista panorâmica para Hollywood e cozinha dos sonhos

Como é a mansão de Marcus Buaiz e Isis Valverde em Los Angeles, com vista panorâmica para Hollywood e cozinha dos sonhos

Imagem - Enquete BBB 26: Quem tem razão na briga, Ana Paula Renault ou Cowboy?

Enquete BBB 26: Quem tem razão na briga, Ana Paula Renault ou Cowboy?

Nos comentários, fãs se surpreenderam com a semelhança do pequeno com a mamãe e chegaram a brincar que a atriz tem uma jmáquina de xerox no lugar do utero.

A atriz também refletiu sobre o vínculo entre mãe e filho nos primeiros anos de vida. “Outro dia me disseram algo que contornou a minha emoção: que, até você entender que não somos o mesmo, leva um tempo. Que, pelo menos até seus dois primeiros anos, eu sou você e você é eu”, afirmou.

Mariana contou ainda que sente dificuldade quando precisa se afastar do bebê para realizar tarefas do dia a dia e declarou gratidão pela maternidade. “Você desperta o melhor de mim e agora me recebe sempre de manhã com um sorriso. Isso me desmonta. Eu agradeço a Deus o dia inteiro, porque você é uma bênção”, publicou.

No início de fevereiro, a artista já havia dito que pretendia mostrar o rosto do filho no momento em que se sentisse pronta. A decisão foi celebrada pelos seguidores, que deixaram mensagens de carinho na postagem.

Tags:

Mariana Rios

Mais recentes

Imagem - Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)

Perdeu 'Êta Mundo Melhor'? Relembre a chantagem de Zulma para casar com Candinho (16 a 21 de fevereiro)
Imagem - Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores

Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores
Imagem - Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

Amanda Meirelles surge irreconhecível após procedimentos estéticos: 'Tentaram me cancelar por eu estar bonita'

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo