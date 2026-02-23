FOFURA

Mariana Rios decide mostrar rosto do filho pela primeira vez e surpreende fãs: 'Um útero ou uma máquina de xerox?'

Atriz publica fotos do pequeno Palo, que completou dois meses, e se declara em texto emocionante nas redes

Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 12:30

Mariana Rios Crédito: Reprodução/Instagram

Mariana Rios emocionou seguidores ao mostrar, pela primeira vez, o rosto do filho, Palo, fruto do relacionamento com Juca Diniz. O bebê completou dois meses e apareceu em um carrossel de fotos publicado no domingo (22).

Nas imagens, a atriz surge com o pequeno no colo, em momentos de intimidade, e também ao lado do companheiro. Um dos registros mostra Palo próximo a um bolo em comemoração aos dois meses de vida. A publicação rapidamente repercutiu entre fãs, que destacaram a semelhança entre mãe e filho.

No texto que acompanha as fotos, Mariana descreveu a rotina com o primogênito e falou sobre a alegria de oferecer colo sempre que o bebê deseja. “Você ama um colinho, e minha maior alegria nos últimos dois meses tem sido te presentear com o meu quantas vezes por dia você quiser. Escuto tanto a frase dizendo que bebê precisa se acostumar no berço. Eu dou é risada, porque quando você vem para o meu colo eu digo: ‘abraça a mamãe’. E desse abraço nós dois não queremos sair”, escreveu.

Nos comentários, fãs se surpreenderam com a semelhança do pequeno com a mamãe e chegaram a brincar que a atriz tem uma jmáquina de xerox no lugar do utero.

A atriz também refletiu sobre o vínculo entre mãe e filho nos primeiros anos de vida. “Outro dia me disseram algo que contornou a minha emoção: que, até você entender que não somos o mesmo, leva um tempo. Que, pelo menos até seus dois primeiros anos, eu sou você e você é eu”, afirmou.

Mariana contou ainda que sente dificuldade quando precisa se afastar do bebê para realizar tarefas do dia a dia e declarou gratidão pela maternidade. “Você desperta o melhor de mim e agora me recebe sempre de manhã com um sorriso. Isso me desmonta. Eu agradeço a Deus o dia inteiro, porque você é uma bênção”, publicou.