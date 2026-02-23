Acesse sua conta
Grávida de ex-jogador do Corinthians detona atleta e atual namorada, que é ex-BBB: 'É igual a ele'

Juliana Merhy, no 9º mês de gestação, afirma que atleta não presta apoio e registra denúncia por agressão psicológica

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 14:10

Crédito: Reprodução

No nono mês de gestação, a influenciadora Juliana Merhy voltou a falar sobre a relação com o ex-zagueiro do Corinthians, Gil Baloi, e fez duras críticas à ex-BBB Elana Valenaria. À espera de um menino, ela afirma que o atleta não demonstra interesse em assumir o filho e acusa a moça de ser conivente com a situação.

Em conversa com seguidores nas redes sociais, Juliana declarou acreditar que Elana teria exigido que Gil não assumisse a paternidade. “Acredito que, se ela está junto, está batendo palmas para tudo isso que ele está fazendo... Ou seja, é igual a ele”, afirmou.

A influenciadora também disse que frequentava a casa do atleta e que reconhece o imóvel mostrado em publicações da ex-BBB. Segundo Juliana, Elana teria conhecimento da gravidez e da recusa do jogador em assumir o bebê.

Denúncia na Delegacia da Mulher

Em dezembro, Juliana registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher, no Rio de Janeiro, alegando agressão psicológica. No relato, afirmou que, ao ser informado sobre a gravidez em agosto de 2025, Gil teria reagido de forma negligente e pressionado para que ela interrompesse a gestação.

Ainda segundo o depoimento, ele teria sugerido o uso de medicamentos abortivos ou a busca por uma clínica. Juliana declarou que passou a evitar contato e que foi bloqueada pelo ex-jogador. Ela também pediu medida protetiva e afirmou temer por sua segurança e pela do filho.

Defesa nega acusações

Por meio de nota assinada pelo escritório Justino & Quillian Advogados, a defesa de Gil Baloi afirmou que as acusações não são verdadeiras. O comunicado destaca que boletim de ocorrência é um relato unilateral e que o atleta apresentará sua defesa nos autos, sob segredo de Justiça, em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

A assessoria informou ainda que medidas judiciais serão adotadas diante das imputações consideradas inverídicas.

Relacionamento e paternidade

Juliana contou que conheceu o ex-jogador em 2017 e que retomou contato com ele em 2025, após um período sem comunicação. Segundo ela, antes de reatarem, perguntou se ele estava solteiro e recebeu confirmação. Na época, Gil mantinha relacionamento com Elana, que participou do Big Brother Brasil 19.

A paternidade, de acordo com a influenciadora, foi confirmada por meio de exame de DNA. O caso segue sendo discutido na Justiça.

