Grávida de ex-jogador do Corinthians detona atleta e atual namorada, que é ex-BBB: 'É igual a ele'

Fernanda Varela
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 14:10
No nono mês de gestação, a influenciadora Juliana Merhy voltou a falar sobre a relação com o ex-zagueiro do Corinthians, Gil Baloi, e fez duras críticas à ex-BBB Elana Valenaria. À espera de um menino, ela afirma que o atleta não demonstra interesse em assumir o filho e acusa a moça de ser conivente com a situação.
Em conversa com seguidores nas redes sociais, Juliana declarou acreditar que Elana teria exigido que Gil não assumisse a paternidade. “Acredito que, se ela está junto, está batendo palmas para tudo isso que ele está fazendo... Ou seja, é igual a ele”, afirmou.
Juliana Merhy está grávida de Gil Baloi
A influenciadora também disse que frequentava a casa do atleta e que reconhece o imóvel mostrado em publicações da ex-BBB. Segundo Juliana, Elana teria conhecimento da gravidez e da recusa do jogador em assumir o bebê.
Denúncia na Delegacia da Mulher
Em dezembro, Juliana registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher, no Rio de Janeiro, alegando agressão psicológica. No relato, afirmou que, ao ser informado sobre a gravidez em agosto de 2025, Gil teria reagido de forma negligente e pressionado para que ela interrompesse a gestação.
Ainda segundo o depoimento, ele teria sugerido o uso de medicamentos abortivos ou a busca por uma clínica. Juliana declarou que passou a evitar contato e que foi bloqueada pelo ex-jogador. Ela também pediu medida protetiva e afirmou temer por sua segurança e pela do filho.
Defesa nega acusações
Por meio de nota assinada pelo escritório Justino & Quillian Advogados, a defesa de Gil Baloi afirmou que as acusações não são verdadeiras. O comunicado destaca que boletim de ocorrência é um relato unilateral e que o atleta apresentará sua defesa nos autos, sob segredo de Justiça, em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente.
A assessoria informou ainda que medidas judiciais serão adotadas diante das imputações consideradas inverídicas.
Relacionamento e paternidade
Juliana contou que conheceu o ex-jogador em 2017 e que retomou contato com ele em 2025, após um período sem comunicação. Segundo ela, antes de reatarem, perguntou se ele estava solteiro e recebeu confirmação. Na época, Gil mantinha relacionamento com Elana, que participou do Big Brother Brasil 19.
A paternidade, de acordo com a influenciadora, foi confirmada por meio de exame de DNA. O caso segue sendo discutido na Justiça.