Ex-diretor de Marília Mendonça chama velório de “camarote do terror” e relembra bastidores

Fernanda Varela
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 15:49
O ex-diretor de marketing de Marília Mendonça, Gustavo Marques, relembrou os bastidores do velório da artista e descreveu o momento como um “camarote do terror”. A declaração foi feita em entrevista ao Tem Base Podcast.
Marília morreu em novembro de 2021, aos 26 anos, em um acidente aéreo que comoveu o país. Segundo Gustavo, além do impacto emocional da notícia, ele precisou assumir a responsabilidade de organizar a despedida pública da cantora em meio ao próprio luto.
Ao falar sobre os preparativos, contou que alternava entre o choro e as decisões práticas. “Eu afogava nas lágrimas, voltava, respirava e falava: ‘vamos entregar um velório, um evento, show da Marília’”, relatou. Em seguida, disse que a ficha caía novamente e ele percebia que estava preparando a última homenagem à artista.
Gustavo também afirmou que precisou adaptar elementos da marca da cantora para eternizar seu nome e lidar com questões logísticas, como controle de acesso ao local. “É o camarote do terror, é macabro ver aquilo tudo que era necessário acontecer”, declarou.
Marília Mendonça
Ele ainda comentou o abalo de pessoas próximas, como Maiara & Maraisa, amigas da cantora. Segundo o ex-diretor, uma delas entrou em estado de choque ao receber a notícia.
Sobre o dia do velório, Gustavo afirmou que chorou durante toda a madrugada. A despedida de Marília reuniu milhares de fãs e se tornou um dos momentos mais marcantes da música sertaneja nos últimos anos.