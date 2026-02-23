Acesse sua conta
Zilá se revolta com última vontade de Eliomar; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda-feira (23)

Tensão e luto na família Sampaio definem o capítulo de hoje (23)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17:30

Janete (Letícia Spiller) e Eliomar (Stepan Nercessian) em 'Coração Acelerado'
Janete (Letícia Spiller) e Eliomar (Stepan Nercessian) em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo 37 de “Coração Acelerado”, exibido nesta segunda-feira (23), Eliomar (Stepan Nercessian) faz um pedido para as filhas, Janete (Letícia Spiller) e Zilá (Leandra Leal): que elas fizessem as pazes.

Sorrateiramente, Giovana (Ninah Sampaio) consegue invadir a casa de João Raul (Felipe Bragança) sem que ninguém perceba.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Eliomar falece, o que causa comoção na cidade de Bom Retorno, e Nora (Virgínia Rosa) avisa às irmãs, Janete e Zilá, que Eliomar deixou um testamento. Nora percebe que seu livro de ervas foi roubado e confronta Cinara (Ramille). Zilá não gosta  e se revolta com decisão do pai sobre o testamento.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

Coração Acelerado

