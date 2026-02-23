NOVELA DAS SETE

Zilá se revolta com última vontade de Eliomar; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda-feira (23)

Tensão e luto na família Sampaio definem o capítulo de hoje (23)

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17:30

No capítulo 37 de “Coração Acelerado”, exibido nesta segunda-feira (23), Eliomar (Stepan Nercessian) faz um pedido para as filhas, Janete (Letícia Spiller) e Zilá (Leandra Leal): que elas fizessem as pazes.

Sorrateiramente, Giovana (Ninah Sampaio) consegue invadir a casa de João Raul (Felipe Bragança) sem que ninguém perceba.

Eliomar falece, o que causa comoção na cidade de Bom Retorno, e Nora (Virgínia Rosa) avisa às irmãs, Janete e Zilá, que Eliomar deixou um testamento. Nora percebe que seu livro de ervas foi roubado e confronta Cinara (Ramille). Zilá não gosta e se revolta com decisão do pai sobre o testamento.