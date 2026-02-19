Acesse sua conta
‘Coração Acelerado’: Zilá corresponde a beijo de Ronei após erva destrava-língua; saiba o que é

Episódio acontece após um truque de Naiane que dá errado

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 19:44

Em “Coração Acelerado”, Ronei (Thomás Aquino) confessa que está apaixonado por Zilá (Leandra Leal), beija a vilã e pede uma chance, e mesmo ao corresponder o carinho do empresário, a loira o afasta logo em seguida e vai embora, mesmo assim não consegue esquecê-lo.

A troca de confidências acontece após uma sopa preparada com especiarias e servida na casa de João Raul (Filipe Bragança). No preparo foi usado ervas destrava-línguas que deveriam ter sido usadas para forçar o cantor a confessar que passou a noite com Naiane (Isabelle Drummond).

O plano de Naiane provocar o rompimento do noivado de João Raul com Agrado (Isadora Cruz), mas por acaso do destino o casal não chega a tempo de participar da refeição.

Quando tomam a sopa, além da cowgirl, que se rasga em elogios à prima, Ronei se declara para Zilá e a beija. A loira, corresponde ao beijo, se arrepende e o afasta, mas passa o resto da noite pensando no que aconteceu entre eles dois.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

