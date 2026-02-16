CARNAVAL

Gabriel Godoy faz suspense sobre futuro de personagem em Coração Acelerado: 'Vou bagunçar a trama'

Ator esteve no Camarote Brahma Salvador neste domingo (15) e comentou também Carnaval e apostas musicais

Felipe Sena

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 07:21

Gabriel Godoy no Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução/Instagram @raissa.xavierr

Vivendo uma fase intensa na carreira, Gabriel Godoy está no ar em duas produções ao mesmo tempo, incluindo a novela "Coração Acelerado". Questionado sobre o rumo do personagem, o radialista Inácio Palhares Leite, o ator manteve o clima de mistério, mas deixou escapar um spoiler: “Eu vou bagunçar a trama da Janete, em breve vou entrar com um possível romance, vai ser bem legal”, adiantou ele, que também interpreta Honorato em 'Dona Beja', trama da HBO Max.

Fora das telas, ele aproveitou o Carnaval de Salvador e marcou presença no Camarote Brahma no domingo (15). Casado com uma baiana, o ator não escondeu o carinho pela festa e reforçou a conexão com a cidade, destacando que sempre faz questão de viver a folia soteropolitana.

Sobre apostas musicais, Godoy revelou um gosto mais nostálgico. Fã assumido das antigas do axé, ele brincou que ainda precisa se atualizar para os hits atuais, embora reconheça que todo ano surgem fortes candidatas a música do Carnaval.