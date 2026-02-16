Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gabriel Godoy faz suspense sobre futuro de personagem em Coração Acelerado: 'Vou bagunçar a trama'

Ator esteve no Camarote Brahma Salvador neste domingo (15) e comentou também Carnaval e apostas musicais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 07:21

Gabriel Godoy no Carnaval de Salvador
Gabriel Godoy no Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução/Instagram @raissa.xavierr

Vivendo uma fase intensa na carreira, Gabriel Godoy está no ar em duas produções ao mesmo tempo, incluindo a novela "Coração Acelerado". Questionado sobre o rumo do personagem, o radialista Inácio Palhares Leite, o ator manteve o clima de mistério, mas deixou escapar um spoiler: “Eu vou bagunçar a trama da Janete, em breve vou entrar com um possível romance, vai ser bem legal”, adiantou ele, que também interpreta Honorato em 'Dona Beja', trama da HBO Max.

Fora das telas, ele aproveitou o Carnaval de Salvador e marcou presença no Camarote Brahma no domingo (15). Casado com uma baiana, o ator não escondeu o carinho pela festa e reforçou a conexão com a cidade, destacando que sempre faz questão de viver a folia soteropolitana.

Looks dos famosos no Carnaval de Salvador

Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
João Lucas e Sasha prestigiam a estreia de Ivete Sangalo no Carnaval 2026 por Vitor Santos / AgNews
Giovanna Cordeiro por WEBERT BELICIO
Alinne Riscado por AgNews
Alinne Moraes por AgNews
mel fronckowiak por AgNews/@paulo_tauil
Débora Block por AgNews
Scheila Carvalho no Carnaval de Salvador por Wagner Bahia
Marcelo Sangalo por Divulgação
Bruninho do Vôlei por AgNews
Bruna Gonçalves por AgNews
Giovanna Pitel por AgNews
Claudia Abreu por AgNews
Lula na Sapucaí por AgNews
Gabriela Loran por Thiago Duran e Caio Duran
Camila Pitanga e Cris Vianna por Marcelo Sá Barretto/Agnews
Alanis Guillen no Camarote Salvador por Thiago Duran e Caio Duran
Maya Massafera por Reprodução
Ana Clara no Carnaval de Salvador por Reprodução
Caio Manhente por Felipe Sena/CORREIO
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Silvia Braz curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Tia Má curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Hugo Gloss curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
1 de 37
Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews

Sobre apostas musicais, Godoy revelou um gosto mais nostálgico. Fã assumido das antigas do axé, ele brincou que ainda precisa se atualizar para os hits atuais, embora reconheça que todo ano surgem fortes candidatas a música do Carnaval.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - Rodrigo Gil curte folia em Salvador: 'Sou apaixonado por essa energia incrível'

Rodrigo Gil curte folia em Salvador: 'Sou apaixonado por essa energia incrível'

Imagem - Quem é Carol Sampaio, o nome mais poderoso por trás das listas VIPs dos camarotes em Salvador

Quem é Carol Sampaio, o nome mais poderoso por trás das listas VIPs dos camarotes em Salvador

Imagem - Marcelo Sangalo revela faculdade que pretende cursar e admite planos além da música

Marcelo Sangalo revela faculdade que pretende cursar e admite planos além da música

Tags:

Carnaval Novela Carnaval 2026

Mais recentes

Imagem - Estudante morre após ser atropelada por caminhão de limpeza em circuito no Carnaval de Salvador

Estudante morre após ser atropelada por caminhão de limpeza em circuito no Carnaval de Salvador
Imagem - FOTOS: Famosos lotam Sapucaí para curtir os desfiles da 1ª noite do grupo Especial do Rio de Janeiro

FOTOS: Famosos lotam Sapucaí para curtir os desfiles da 1ª noite do grupo Especial do Rio de Janeiro
Imagem - FOTOS: Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Gabriela Loran e Alanis Guillen: veja os famosos que curtiram o Camarote Salvador neste domingo (15)

FOTOS: Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Gabriela Loran e Alanis Guillen: veja os famosos que curtiram o Camarote Salvador neste domingo (15)

MAIS LIDAS

Imagem - Piloto preso admite crimes contra adolescentes e detalha como atraía vítimas para o motel
01

Piloto preso admite crimes contra adolescentes e detalha como atraía vítimas para o motel

Imagem - Esquema milionário: entenda por que camarote interditado na Barra virou alvo da polícia
02

Esquema milionário: entenda por que camarote interditado na Barra virou alvo da polícia

Imagem - Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido
03

Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido

Imagem - Bahia tem três apostas premiadas na Mega-Sena; veja onde saíram os bilhetes
04

Bahia tem três apostas premiadas na Mega-Sena; veja onde saíram os bilhetes