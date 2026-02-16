Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rodrigo Gil curte folia em Salvador: 'Sou apaixonado por essa energia incrível'

Influenciador marcou presença no Camarote Brahma Salvador neste domingo (15)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 07:08

Rodrigo Gil no Carnaval de Salvador
Rodrigo Gil no Carnaval de Salvador Crédito: Felipe Sena/CORREIO

Baiano, soteropolitano e atualmente morando em São Paulo, Rodrigo Gil voltou à capital baiana para mais uma maratona carnavalesca. Apaixonado pelo axé e pela vibração da festa, ele destacou que este já é seu 15º Carnaval em Salvador e reforçou o carinho pela folia local.

Trabalhando com eventos, bares e restaurantes, o influenciador também vê o período como uma oportunidade estratégica de conexões. Segundo ele, o fluxo de turistas, influenciadores e formadores de opinião transforma o Carnaval em um espaço importante para networking e novas parcerias.

Looks dos famosos no Carnaval de Salvador

Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
João Lucas e Sasha prestigiam a estreia de Ivete Sangalo no Carnaval 2026 por Vitor Santos / AgNews
Giovanna Cordeiro por WEBERT BELICIO
Alinne Riscado por AgNews
Alinne Moraes por AgNews
mel fronckowiak por AgNews/@paulo_tauil
Débora Block por AgNews
Scheila Carvalho no Carnaval de Salvador por Wagner Bahia
Marcelo Sangalo por Divulgação
Bruninho do Vôlei por AgNews
Bruna Gonçalves por AgNews
Giovanna Pitel por AgNews
Claudia Abreu por AgNews
Lula na Sapucaí por AgNews
Gabriela Loran por Thiago Duran e Caio Duran
Camila Pitanga e Cris Vianna por Marcelo Sá Barretto/Agnews
Alanis Guillen no Camarote Salvador por Thiago Duran e Caio Duran
Maya Massafera por Reprodução
Ana Clara no Carnaval de Salvador por Reprodução
Caio Manhente por Felipe Sena/CORREIO
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Silvia Braz curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Tia Má curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Hugo Gloss curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
1 de 37
Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews

Em clima de celebração, Rodrigo ainda revelou uma novidade pessoal: vai ser pai. O chá revelação está previsto para março, enquanto o nascimento do bebê deve acontecer no fim de agosto, marcando uma nova fase em sua vida - tudo isso sem abrir mão de aproveitar a folia entre Salvador e o Rio de Janeiro.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - Quem é Carol Sampaio, o nome mais poderoso por trás das listas VIPs dos camarotes em Salvador

Quem é Carol Sampaio, o nome mais poderoso por trás das listas VIPs dos camarotes em Salvador

Imagem - Carnaval 2026: veja looks dos famosos na folia em Salvador e no Rio de Janeiro

Carnaval 2026: veja looks dos famosos na folia em Salvador e no Rio de Janeiro

Imagem - Marcelo Sangalo revela faculdade que pretende cursar e admite planos além da música

Marcelo Sangalo revela faculdade que pretende cursar e admite planos além da música

Tags:

Carnaval Carnaval 2026

Mais recentes

Imagem - Gabriel Godoy faz suspense sobre futuro de personagem em Coração Acelerado: 'Vou bagunçar a trama'

Gabriel Godoy faz suspense sobre futuro de personagem em Coração Acelerado: 'Vou bagunçar a trama'
Imagem - Quem é Carol Sampaio, o nome mais poderoso por trás das listas VIPs dos camarotes em Salvador

Quem é Carol Sampaio, o nome mais poderoso por trás das listas VIPs dos camarotes em Salvador
Imagem - Carnaval 2026: confira programação do Circuito Osmar (Campo Grande) nesta segunda-feira (16)

Carnaval 2026: confira programação do Circuito Osmar (Campo Grande) nesta segunda-feira (16)

MAIS LIDAS

Imagem - Esquema milionário: entenda por que camarote interditado na Barra virou alvo da polícia
01

Esquema milionário: entenda por que camarote interditado na Barra virou alvo da polícia

Imagem - Bell Marques perde a paciência com folião na Barra: 'Imbecil!'
02

Bell Marques perde a paciência com folião na Barra: 'Imbecil!'

Imagem - Drones iluminam o céu em homenagem a Preta Gil e emocionam foliões no Carnaval de Salvador
03

Drones iluminam o céu em homenagem a Preta Gil e emocionam foliões no Carnaval de Salvador

Imagem - Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete
04

Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete