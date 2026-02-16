CARNAVAL 2026

Rodrigo Gil curte folia em Salvador: 'Sou apaixonado por essa energia incrível'

Influenciador marcou presença no Camarote Brahma Salvador neste domingo (15)

Felipe Sena

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 07:08

Rodrigo Gil no Carnaval de Salvador Crédito: Felipe Sena/CORREIO

Baiano, soteropolitano e atualmente morando em São Paulo, Rodrigo Gil voltou à capital baiana para mais uma maratona carnavalesca. Apaixonado pelo axé e pela vibração da festa, ele destacou que este já é seu 15º Carnaval em Salvador e reforçou o carinho pela folia local.

Trabalhando com eventos, bares e restaurantes, o influenciador também vê o período como uma oportunidade estratégica de conexões. Segundo ele, o fluxo de turistas, influenciadores e formadores de opinião transforma o Carnaval em um espaço importante para networking e novas parcerias.

Em clima de celebração, Rodrigo ainda revelou uma novidade pessoal: vai ser pai. O chá revelação está previsto para março, enquanto o nascimento do bebê deve acontecer no fim de agosto, marcando uma nova fase em sua vida - tudo isso sem abrir mão de aproveitar a folia entre Salvador e o Rio de Janeiro.