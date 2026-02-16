Igor Kannario comanda pipoca em desfile no Campo Grande, nesta segunda (16)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gilberto Barbosa
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 20:08
O cantor Igor Kannario arrastou uma multidão durante a passagem da sua pipoca pelo Campo Grande, nesta desta segunda-feira (16).
Antes de sair com o trio, o artista deixou uma mensagem de paz para os fãs: "Vamos curtir a nossa pipoca na paz, sem agressão. Joga todo o seu preconceito para fora". Alguns foliões se arriscaram em árvores, banheiros químicos e no gradil do Largo do Campo Grande. Membros do fã clube do cantor subiram em um poste para tentar chegar perto do artista.
Quando se aproximou do Teatro Castro Alves, um folião subiu no trio de Kannario, que interrompeu a apresentação e pediu para que ele fosse retirado em segurança. Ao retomar o show, o músico não hesitou e puxou a música "Bota Pra Virar".
O cantor também apresentou sua música mais recente "No Passinho", lançada em 2025, além de outras mais antigas como "Sai da Frente Que Lá Vem a Zorra". Entre uma canção e outra, ele alertava os fãs sobre a passagem das equipes da Polícia Militar (PM).
Agora, o trio segue em direção a Praça Castro Alves, onde encerra a única apresentação do cantor no Carnaval.
