Igor Kannario comanda pipoca em desfile no Campo Grande, nesta segunda (16)

Na sua única apresentação No Carnaval, cantor reuniu músicas novas e outros sucessos

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 20:08

Igor Kannário em sua passagem pelo Circuito Osmar
Igor Kannário em sua passagem pelo Circuito Osmar Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

O cantor Igor Kannario arrastou uma multidão durante a passagem da sua pipoca pelo Campo Grande, nesta desta segunda-feira (16).

Antes de sair com o trio, o artista deixou uma mensagem de paz para os fãs: "Vamos curtir a nossa pipoca na paz, sem agressão. Joga todo o seu preconceito para fora". Alguns foliões se arriscaram em árvores, banheiros químicos e no gradil do Largo do Campo Grande. Membros do fã clube do cantor subiram em um poste para tentar chegar perto do artista.

Quando se aproximou do Teatro Castro Alves, um folião subiu no trio de Kannario, que interrompeu a apresentação e pediu para que ele fosse retirado em segurança. Ao retomar o show, o músico não hesitou e puxou a música "Bota Pra Virar".

O cantor também apresentou sua música mais recente "No Passinho", lançada em 2025, além de outras mais antigas como "Sai da Frente Que Lá Vem a Zorra". Entre uma canção e outra, ele alertava os fãs sobre a passagem das equipes da Polícia Militar (PM).

Agora, o trio segue em direção a Praça Castro Alves, onde encerra a única apresentação do cantor no Carnaval.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Igor Kannário Pipoca

