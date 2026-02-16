Acesse sua conta
Everton Ribeiro diz que 'tem o molho' e se surpreende com pipoca de Bell: 'O lado esquerdo tá forte'

Capitão do Bahia curtiu o Camaleão em cima do trio de Bell Marques

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 21:51

Everton Ribeiro curte o Carnaval em Salvador
Everton Ribeiro curte o Carnaval em Salvador Crédito: Reprodução/Youtube Bell Marques

Dois meses após receber o título de cidadão soteropolitano, Everton Ribeiro, capitão do Bahia, curtiu a segunda-feira (16) de Carnaval em cima do trio de Bell Marques. De lá, se surpreendeu com a pipoca comandada pelo cantor e brincou dizendo que "tem o molho". 

O atleta foi entrevistado pela influenciadora Pati Guerra, nora de Bell Marques, durante transmissão nas redes sociais do cantor. Questionado sobre passar o primeiro Carnaval em Salvador como cidadão soteropolitano, Everton Ribeiro celebrou. 

"Agora tô com molho", disse, aos risos. "Estou aproveitando muito, como é bom estar aqui, nessa energia surreal. Bell botando para ferver", completou. A influenciadora comentou ainda sobre uma brincadeira nas redes sociais de fãs do jogador que perguntaram se ele tinha aprendido a "botar a base" para enfrentar a pipoca de Bell, conhecida pela intensidade e lotação. 

"Eu tava olhando ali, e tá difícil, hein? O lado esquerdo ali tá forte, mas quem sabe eu vou lá para eles me ensinarem um pouquinho", respondeu, bem humorado. 

Bell Marques realiza uma maratona de shows neste Carnaval, com apresentação em três blocos tradicionais e shows em camarotes. Na terça-feira (17), último dia oficial da folia, Bell volta a se apresentar com o Camaleão na Barra-Ondina e no camarote Brahma.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

